15 दिन बाद एएसआई प्रेमिका संग थी शादी, बेवफाई से दुखी वकील ने लगाई फांसी

मुरैना में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर से मृत्युंजय का 5 साल से प्रेम प्रसंग था। दोनों की 30 दिसंबर को शादी होना थी। शनिवार को बेटा प्रेमिका से मिलने जाता था। इस बार शुक्रवार को गया था। प्रेमिका के गेट पर ताला लगा था तो मृत्युंजय ने उसे फोन किया घर के अंदर घंटी बजी तो मृत्युंजय ने घर के दूसरे गेट को धक्का दिया वह खुल गया अंदर पहुंचा तो शराब की बदबू भरी थी, उसे सामने देखकर प्रेमिका घबरा गई अंदर उसके ही थाने का आरक्षक भी था रंगे हाथ पकड़े जाने पर आरक्षक ने मृत्युंजय को मारा उसकी उंगली कट गई कंधे में चोट आई। बचाव में मृत्युंजय ने आरक्षक को मूसली मारी। प्रेमिका के पिता को फोन कर सारा वाक्या बताया।

फिर सिविल लाइंस थाने जाकर शिकायत की, पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी । घर लौटकर मृत्युंजय ने उन्हें फोन कर कहा मां मेरे साथ धोखा हुआ है मैं भी उसे धोखा दुंगा। उसके बाद पता चला कि बेटे ने सुसाइड कर लिया है। मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार उसकी प्रेमिका को सजा मिलना चाहिए।

(जैसा मृतक मृत्युंजय सिंह मां शिवकुमारी सिंह चौहान ने बताया )