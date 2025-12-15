15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

15 दिन बाद एएसआई प्रेमिका संग थी शादी, बेवफाई से दुखी वकील ने लगाई फांसी

महिला सब इंस्पेक्टर पर इश्क में धोखे का आरोप लगाकर अभिभाषक ने फांसी लगा ली। दोनों में 5 साल से मौहब्बत थी और 30 दिसंबर को उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन जिदंगी की नई शुरुआत से पहले अभिभाषक ने अंत कर लिया।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Dec 15, 2025

महिला सब इंस्पेक्टर पर इश्क में धोखे का आरोप लगाकर अभिभाषक ने फांसी लगा ली

प्रेमिका संग थी शादी, बेवफाई से दुखी वकील ने लगाई फांसी

महिला सब इंस्पेक्टर पर इश्क में धोखे का आरोप लगाकर अभिभाषक ने फांसी लगा ली। दोनों में 5 साल से मौहब्बत थी और 30 दिसंबर को उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन जिदंगी की नई शुरुआत से पहले अभिभाषक ने अंत कर लिया। उनकी मां का आरोप है तीन दिन पहले बेटे ने प्रेमिका को आरक्षक के साथ घर में रंगे हाथ पकड़ा था उसके बाद वह टूट गया घर लौटकर उसने सोशल मीडिया पर लिखा प्रेम में मुक्ति नहीं मृत्यु है फिर खुदकुशी की।

आदर्शपुरम, गोला का मंदिर में अभिभाषक मृत्युंजय सिंह(29) पुत्र कुलदीप चौहान की लाश सोमवार को कमरे में फांसी पर लटकी मिली है। मृत्युंजय सिंह श्योपुर के रहने वाले थे। यहां किराए के मकान में रहकर वकालत की पढाई के बाद पीएचडी भी कर रहे थे। रविवार से मृत्युजंयसिंह दोस्त और परिवार के संपर्क में नहीं थे तो सोमवार को दोस्त दोस्त उनकी बहन पूनम के साथ उनके घर आए। मृत्युंजय के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने पर जवाब नहीं मिला तब दोस्त और बहन दोनों पड़ोसी की छत से उनके घर में पहुंचे। यहां मृत्युंजय सिंह का शव रोशनदान में फंदे पर लटका मिला तब पुलिस को बुलाकर दरवाजा तोड़ा। मृत्युंजय की रसोई में शराब की बोतल और गिलास और कमरे में मुरैना सिविल लाइंस थाने को दिया आवेदन रखा मिला।

मेरा बेटा चला गया, मौत की जिम्मेदार को सजा मिले

मुरैना में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर से मृत्युंजय का 5 साल से प्रेम प्रसंग था। दोनों की 30 दिसंबर को शादी होना थी। शनिवार को बेटा प्रेमिका से मिलने जाता था। इस बार शुक्रवार को गया था। प्रेमिका के गेट पर ताला लगा था तो मृत्युंजय ने उसे फोन किया घर के अंदर घंटी बजी तो मृत्युंजय ने घर के दूसरे गेट को धक्का दिया वह खुल गया अंदर पहुंचा तो शराब की बदबू भरी थी, उसे सामने देखकर प्रेमिका घबरा गई अंदर उसके ही थाने का आरक्षक भी था रंगे हाथ पकड़े जाने पर आरक्षक ने मृत्युंजय को मारा उसकी उंगली कट गई कंधे में चोट आई। बचाव में मृत्युंजय ने आरक्षक को मूसली मारी। प्रेमिका के पिता को फोन कर सारा वाक्या बताया।
फिर सिविल लाइंस थाने जाकर शिकायत की, पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी । घर लौटकर मृत्युंजय ने उन्हें फोन कर कहा मां मेरे साथ धोखा हुआ है मैं भी उसे धोखा दुंगा। उसके बाद पता चला कि बेटे ने सुसाइड कर लिया है। मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार उसकी प्रेमिका को सजा मिलना चाहिए।
(जैसा मृतक मृत्युंजय सिंह मां शिवकुमारी सिंह चौहान ने बताया )

जांच में सुसाइड की वजह का खुलासा

अभिभाषक ने सुसाइड किया है। उनका शव घर में फंदे पर लटका मिला है। मृतक के पिता बड़ौदा(गुजरात) में हैं। उनके आने पर शव का परीक्षण कराया जाएगा। मृतक के घर की तलाशी में मुरैना के सिविल लाइंस थाने को दिए गए आवेदन की कॉपी भी मिली है। जांच में सुसाइड की वजह का खुलासा होगा।
हरेन्द्र शर्मा गोला का मंदिर थाना टीआई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 08:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 15 दिन बाद एएसआई प्रेमिका संग थी शादी, बेवफाई से दुखी वकील ने लगाई फांसी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

डिजिटल युग में यह पहल न केवल एलएनआईपीई बल्कि पूरे प्रदेश को स्मार्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
ग्वालियर

307 डेरियां, जो गंदगी व शहर के सीवर सिस्टम के लिए मुसीबत बनी, जुर्माने के बाद भी नहीं सुधरे

नगर निगम के सर्वे में खुलासा
ग्वालियर

कचरे के पहाड़ से निजात की तैयारी, रोज होगा 1200 टन कचरे का सेग्रीगेशन

ग्वालियर

बिना ओटीपी के आगे नहीं बढ़ रही प्रक्रिया

adhar
ग्वालियर

जनता से ज्यादा सरकारी महकमों पर निगम का बकाया, यह मिले तो जनता के काम हो शुरू

nagar nigam
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.