15 दिन बाद एएसआई प्रेमिका संग थी शादी, बेवफाई से दुखी वकील ने लगाई फांसी

प्रेमिका संग थी शादी, बेवफाई से दुखी वकील ने लगाई फांसी
महिला सब इंस्पेक्टर पर इश्क में धोखे का आरोप लगाकर अभिभाषक ने फांसी लगा ली। दोनों में 5 साल से मौहब्बत थी और 30 दिसंबर को उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन जिदंगी की नई शुरुआत से पहले अभिभाषक ने अंत कर लिया। उनकी मां का आरोप है तीन दिन पहले बेटे ने प्रेमिका को आरक्षक के साथ घर में रंगे हाथ पकड़ा था उसके बाद वह टूट गया घर लौटकर उसने सोशल मीडिया पर लिखा प्रेम में मुक्ति नहीं मृत्यु है फिर खुदकुशी की।
आदर्शपुरम, गोला का मंदिर में अभिभाषक मृत्युंजय सिंह(29) पुत्र कुलदीप चौहान की लाश सोमवार को कमरे में फांसी पर लटकी मिली है। मृत्युंजय सिंह श्योपुर के रहने वाले थे। यहां किराए के मकान में रहकर वकालत की पढाई के बाद पीएचडी भी कर रहे थे। रविवार से मृत्युजंयसिंह दोस्त और परिवार के संपर्क में नहीं थे तो सोमवार को दोस्त दोस्त उनकी बहन पूनम के साथ उनके घर आए। मृत्युंजय के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने पर जवाब नहीं मिला तब दोस्त और बहन दोनों पड़ोसी की छत से उनके घर में पहुंचे। यहां मृत्युंजय सिंह का शव रोशनदान में फंदे पर लटका मिला तब पुलिस को बुलाकर दरवाजा तोड़ा। मृत्युंजय की रसोई में शराब की बोतल और गिलास और कमरे में मुरैना सिविल लाइंस थाने को दिया आवेदन रखा मिला।
मुरैना में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर से मृत्युंजय का 5 साल से प्रेम प्रसंग था। दोनों की 30 दिसंबर को शादी होना थी। शनिवार को बेटा प्रेमिका से मिलने जाता था। इस बार शुक्रवार को गया था। प्रेमिका के गेट पर ताला लगा था तो मृत्युंजय ने उसे फोन किया घर के अंदर घंटी बजी तो मृत्युंजय ने घर के दूसरे गेट को धक्का दिया वह खुल गया अंदर पहुंचा तो शराब की बदबू भरी थी, उसे सामने देखकर प्रेमिका घबरा गई अंदर उसके ही थाने का आरक्षक भी था रंगे हाथ पकड़े जाने पर आरक्षक ने मृत्युंजय को मारा उसकी उंगली कट गई कंधे में चोट आई। बचाव में मृत्युंजय ने आरक्षक को मूसली मारी। प्रेमिका के पिता को फोन कर सारा वाक्या बताया।
फिर सिविल लाइंस थाने जाकर शिकायत की, पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी । घर लौटकर मृत्युंजय ने उन्हें फोन कर कहा मां मेरे साथ धोखा हुआ है मैं भी उसे धोखा दुंगा। उसके बाद पता चला कि बेटे ने सुसाइड कर लिया है। मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार उसकी प्रेमिका को सजा मिलना चाहिए।
(जैसा मृतक मृत्युंजय सिंह मां शिवकुमारी सिंह चौहान ने बताया )
अभिभाषक ने सुसाइड किया है। उनका शव घर में फंदे पर लटका मिला है। मृतक के पिता बड़ौदा(गुजरात) में हैं। उनके आने पर शव का परीक्षण कराया जाएगा। मृतक के घर की तलाशी में मुरैना के सिविल लाइंस थाने को दिए गए आवेदन की कॉपी भी मिली है। जांच में सुसाइड की वजह का खुलासा होगा।
हरेन्द्र शर्मा गोला का मंदिर थाना टीआई
