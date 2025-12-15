307 डेरियां, जो गंदगी व शहर के सीवर सिस्टम के लिए मुसीबत बनी, जुर्माने के बाद भी नहीं सुधरे

शहर में 307 दूध डेरियां मुसीबत बन गई हैं। कॉलोनी व मोहल्लों में गंदगी फैला रही है। साथ ही सीवर को भी जाम कर रही हैं। इनकी वजह से 12 महीने सीवर की समस्या रहती है, क्योंकि ये सीवर में गोबर बहाती है और सडक़ पर गंदगी। नगर निगम ने ऐसी डेरियों का सर्वे किया था और उन पर जुर्माने, लेकिन जुर्माने के बाद भी ये नहीं सुधरे हैं। ये लगातार गोबर बहा रहे हैं। गोबर लाइनों में भी जमा रहा है, जिससे हटाने में नगर निगम की मशीनों का दम फूल रहा है।