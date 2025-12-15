LNIPE में खुलेगा प्रदेश का पहला AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बदलेगा खिलाड़ियों का ट्रेनिंग मॉडल

आयोजन सचिव यजुवेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य ऐसे AI-सक्षम कोच और परफॉर्मेंस एनालिस्ट तैयार करना है, जो खिलाड़ियों को डेटा आधारित, वैज्ञानिक और व्यक्तिगत प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI तकनीक भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।