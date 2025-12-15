15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

LNIPE में खुलेगा प्रदेश का पहला AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बदलेगा खिलाड़ियों का ट्रेनिंग मॉडल

डिजिटल युग में यह पहल न केवल एलएनआईपीई बल्कि पूरे प्रदेश को स्मार्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Dec 15, 2025

डिजिटल युग में यह पहल न केवल एलएनआईपीई बल्कि पूरे प्रदेश को स्मार्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के खेल विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों और शोधकर्ताओं ने भविष्य के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मॉडल पर गहन मंथन किया।

ग्वालियर. खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में ग्वालियर एक नई तकनीकी छलांग लगाने जा रहा है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान (एलएनआईपीई) में मध्य प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यह सेंटर खिलाड़ियों के प्रदर्शन विश्लेषण, चोट रोकथाम और वैज्ञानिक ट्रेनिंग को नई दिशा देगा।

आयोजन सचिव यजुवेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य ऐसे AI-सक्षम कोच और परफॉर्मेंस एनालिस्ट तैयार करना है, जो खिलाड़ियों को डेटा आधारित, वैज्ञानिक और व्यक्तिगत प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI तकनीक भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

ट्रेनिंग मॉडल पर गहन मंथन
एलएनआईपीई में प्रस्तावित AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के खेल विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों और शोधकर्ताओं ने भविष्य के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मॉडल पर गहन मंथन किया।

स्पोर्ट्स रिसर्च को मिलेगी नई गति
AI सेंटर की स्थापना से स्पोर्ट्स रिसर्च, डेटा एनालिसिस और वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धतियों को मजबूती मिलेगी। इससे खिलाड़ियों की ताकत, कमजोरी, फिटनेस और प्रदर्शन पैटर्न का सटीक विश्लेषण संभव होगा और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ट्रेनिंग सुविधाएं मिल सकेंगी।

AI बनेगा कोच का सुपर असिस्टेंट
सेमिनार में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि AI कभी भी कोच का विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह प्रशिक्षण प्रक्रिया में ‘सुपर असिस्टेंट’ की भूमिका निभाएगा। तकनीक खिलाड़ियों की कमियों और सुधार के क्षेत्रों को चिन्हित करेगी, लेकिन अंतिम रणनीति और निर्णय हमेशा कोच और खिलाड़ी ही लेंगे।

एथिकल यूज पर भी जोर
विशेषज्ञों ने खेलों में AI के नैतिक और पारदर्शी उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि गलत या अनियंत्रित उपयोग से खिलाड़ियों की गोपनीयता और खेल भावना प्रभावित हो सकती है, इसलिए AI को अपनाते समय स्पष्ट गाइडलाइन और एथिकल फ्रेमवर्क अनिवार्य होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 08:17 pm

Published on:

15 Dec 2025 07:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / LNIPE में खुलेगा प्रदेश का पहला AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बदलेगा खिलाड़ियों का ट्रेनिंग मॉडल

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

15 दिन बाद एएसआई प्रेमिका संग थी शादी, बेवफाई से दुखी वकील ने लगाई फांसी

महिला सब इंस्पेक्टर पर इश्क में धोखे का आरोप लगाकर अभिभाषक ने फांसी लगा ली
ग्वालियर

307 डेरियां, जो गंदगी व शहर के सीवर सिस्टम के लिए मुसीबत बनी, जुर्माने के बाद भी नहीं सुधरे

नगर निगम के सर्वे में खुलासा
ग्वालियर

कचरे के पहाड़ से निजात की तैयारी, रोज होगा 1200 टन कचरे का सेग्रीगेशन

ग्वालियर

बिना ओटीपी के आगे नहीं बढ़ रही प्रक्रिया

adhar
ग्वालियर

जनता से ज्यादा सरकारी महकमों पर निगम का बकाया, यह मिले तो जनता के काम हो शुरू

nagar nigam
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.