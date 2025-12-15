कचरे के पहाड़ से निजात की तैयारी, रोज होगा 1200 टन कचरे का सेग्रीगेशन

ग्वालियर. शहर की लैंडफिल साइट पर लगातार बढ़ते कचरे के ढेर से जल्द ही निजात मिलने वाली है। नगर निगम ने प्रतिदिन आने वाले फ्रेश कचरे के त्वरित सेग्रीगेशन के लिए ठोस योजना तैयार कर ली है। निगम द्वारा 18 करोड़ रुपए की लागत से 1100 टीपीटी क्षमता का सेग्रीगेशन प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र ही मेयर-इन-काउंसिल (एमआइसी) की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है।फिलहाल शहर से प्रतिदिन 450 से 500 टन कचरा शिवपुरी ङ्क्षलक रोड स्थित केदारपुर लैंडफिल साइट पर पहुंच रहा है, जिससे लगातार कचरे का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। स्थिति यह है कि बीते दो वर्षों में यहां 250 से 300 टन फ्रेश कचरा जमा हो चुका है, जिसका अब तक समुचित निस्तारण नहीं हो सका।