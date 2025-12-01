गांवों में ‘छिपाने वाली बीमारी’ का ‘बजा अलार्म’, मध्य प्रदेश में बढ़ा AIDS का खतरा

MP News: मध्य प्रदेश में एड्स का संक्रमण अब चेतावनी की लाल रेखा पार कर रहा है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (NACO) राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी के ताजा आंकड़ें चौंकाने वाले हैं। इनके मुताबिक एमपी में 70 हजार से ज्यादा एड्स से संक्रमित मामले हैं, तो 7 जिले हाई रिस्क जोन में आ चुके हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि इंजेक्शन से नशा करने वाले नशेड़ियों में संक्रमण दर 4.20 फीसदी तक पहुंच गई है। यानी हर 100 नशेड़ियों के बीच से 4 लोग एड्स संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।