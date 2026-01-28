एमपी में सीएस के साथ 10 अफसरों को बड़ा दायित्व, सड़कों के सारे काम संभालेंगे IAS अधिकारी

राज्यस्तरीय कमेटी में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से नामांकित प्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचि, खनिज विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव भी इसके सदस्य होंगे। राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य स्तरीय तकनीकी एजेंसी, एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता को भी कमेटी में शामिल किया गया है।