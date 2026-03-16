अगले 24 घंटे में एमपी के इन जिलों में बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

MP Weather Update :मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत से ही तेज गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। वहीं, मौजूदा समय की बात करें तो कई जिलों में दोपहर होते-होते सड़कें करीब करीब खाली नजर आने लगती हैं। खासतौर पर सूबे के नर्मदापुरम, जबलपुर और ग्वालियर-चंबल क्षेत्रों की, यहां तेज धूप के चलते दिन में बाहर निकलने तक से बच रहे हैं। वहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों यानी 17 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रीय होने के चलते कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि, अगले दो दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की भी उम्मीज है।