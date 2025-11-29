फेमस हो गई एमपी की ये BLO, सरकार ने दिया खास तोहफा

बता दें कि मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे बीएलओ को प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। सभी बूथों के 100 फीसदी गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा करने पर ही स्नेहलता को ये सम्मान दिया गया है। जिले में 73.34 फीसदी गणना पत्रक डिजिटाइज करने का दावा है। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 19 लाख 25 हजार 472 है। अभी तक 14 लाख 12 हजार 151 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन करने का दावा किया जा रहा है। स्नेहलता एमपीकी पहली बीएलओ हैं जिसने अपना काम समय पर और बेहतर करके दिखाया है।