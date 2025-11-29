Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

फेमस हो गई एमपी की ये BLO, सरकार ने दिया खास तोहफा

MP news: एमपी के जबलपुर की है BLO, जानें क्यों हो रही चर्चा, सरकार की ओर से क्यों दिया गया सम्मान...?

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Nov 29, 2025

SIR MP Famous BLO honoured by government

SIR MP Famous BLO honoured by government: जानें क्या है नाम और क्यों अचानक की जा रहीं इनकी बातें...(फोटो: jabalpur collector video)

SIR: मध्यप्रदेश के जबलपुर में जहां हर दिन बीएलओ पर काम के बोझ की खबरें खबरों की सुर्खियों में बनी हुई हैं, इस बीच राहत की एक खबर भी आई है। दरअसल मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में बीएलओ (BLO) को सरकार की ओर से प्रोत्साहन के रूप में खास तोहफा दिया गया है।

बीएलओ को नगद पुरस्कार के साथ मूवी टिकट भी

प्रशासन की ओर से बीएलओ (BLO) सुपरवाइजर स्नेहलता पटेल को हवाई यात्रा कराई गई है। उन्हें पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा से जबलपुर से कान्हा और बांधवगढ़ की हवाई सफर कराया गया। प्रशासन ने बीएलओ (BLO) को नगद पुरस्कार के साथ तनाव कम करने मूवी टिकट भी दिया है। सरकारी फाइलों में ये इनाम उन्हें सुचारू और समय पर काम करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया गया है।

8 दिन की ट्रेनिंग से लेकर हेलिकॉप्टर के सफर तक की कहानी

SIR के काम के लिए मैदान में उतरने वाले इन BLO को पहले 8 दिन की ट्रेनिंग दी गई। फिर घर-घर भेजा गया। फॉर्म बांटे, भरवाए और फिर उन्हें वापस लिया गया। इस बीच हजारों शिकायतें भी सामने आई कि काम ज्यादा है और समय कम, फिर बीएल की मौत के मामले भी लगातार सामने आए। अब इस खबर में तस्वीर बिल्कुल उल्टी है।

मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि BLO को उत्कृष्ट BLO के रूप सम्मान करते हुए हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। इससे ये तो साफ है कि सरकार कर्म करने वालों को पुरस्कार से नवाज रही है।

बता दें कि मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे बीएलओ को प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। सभी बूथों के 100 फीसदी गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा करने पर ही स्नेहलता को ये सम्मान दिया गया है। जिले में 73.34 फीसदी गणना पत्रक डिजिटाइज करने का दावा है। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 19 लाख 25 हजार 472 है। अभी तक 14 लाख 12 हजार 151 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन करने का दावा किया जा रहा है। स्नेहलता एमपीकी पहली बीएलओ हैं जिसने अपना काम समय पर और बेहतर करके दिखाया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Nov 2025 03:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / फेमस हो गई एमपी की ये BLO, सरकार ने दिया खास तोहफा

