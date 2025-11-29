Patrika LogoSwitch to English

CM मोहन यादव के बेटे की शादी बनेगी मिसाल, गृहनगर पहुंचेंगे ये VVIP मेहमान

MP News: सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी मिसाल बनने जा रही है, एक सामाजिक प्रेरणा देने वाली ये शादी बेहद सादगी से होगी, कई VVIP मेहमान उज्जैन में होने जा रहे इस सामूहिक विवाह आयोजन के गवाह बनेंगे...

2 min read
उज्जैन

image

Sanjana Kumar

Nov 29, 2025

CM Mohan Yadav Son Wedding in ujjain

CM Mohan Yadav Son Wedding in ujjain(फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: सीएम डॉ. मोहन यादव अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करने जा रहे हैं। इस पहल से वे खर्चीले विवाह समारोह में मितव्ययिता का संदेश दे रहे हैं। आयोजन में न्योता देने के लिए उन्होंने जो कार्ड छपाया है, उसकी कीमत बमुश्किल 10 से 12 रुपए है। कार्ड पर अपने बेटे और होने वाली बहू के साथ सभी 21 जोड़ों के नाम भी हैं। सीएम न सिर्फ अपने बेटे, बल्कि 21 जोड़ों के बाबुल बनकर आशीर्वाद देंगे। कार्ड में लिखा है, उपहार न लाएं।

सादगी से होगी मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी

रविवार को उज्जैन में शिप्रा तट पर होने वाला यह सादगी पूर्ण आयोजन देश भर में सुर्खियां बना हुआ है। यहीं सीएम 20 जोड़ों के साथ अपने छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु की शादी डॉ. ईशिता पटेल से करने जा रहे हैं। सम्मेलन के लिए पूरी कैबिनेट को न्योता दिया गया है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल, सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों, रिश्तेदारों, समाज के लोगों और ईष्ट-मित्रों को निमंत्रण दिया है।

ये VVIP Guest हो सकते हैं शामिल

सादगी से होने वाली सीएम के बेटे की शादी में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, थावरचंद गेहलोत, आनंदीबेन पटेल के अलावा कई दिग्गज VVIP शामिल होंगे।

विवाह का खर्च उठाएगा समाज

सामूहिक विवाह समारोह का खर्च यादव परिवार उठा रहा है। 42 परिवारों से कोई राशि नहीं ली। आयोजन समिति के मुताबिक नव दंपती को सोने-चांदी के जेवर, बाइक आदि उपहार में दी जाएंगी।

सीएम निवास पर आयोजनों की बेला

शुक्रवार कोउज्जैन की गीता कॉलोनी स्थित पुश्तैनी घर से माता पूजन के साथ कार्यक्रम की बेला शुरू हुई। इसमें सीएम पत्नी सीमा यादव सहित रिश्तेदार, पड़ोसी, ईष्ट-मित्र समेत अन्य सदस्य शामिल हुए।

29 Nov 2025

29 Nov 2025 09:07 am

Published on:

29 Nov 2025 09:03 am

CM मोहन यादव के बेटे की शादी बनेगी मिसाल, गृहनगर पहुंचेंगे ये VVIP मेहमान

