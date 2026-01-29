29 जनवरी 2026,

गुरुवार

भोपाल

आज शाम लाल परेड मैदान में ‘बीटिंग द रिट्रीट’ समारोह, आतिशबाजी के साथ होगा गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन

Beating The Retreat Ceremony : गुरुवार की शाम 4.30 बजे शहर के जहांगीराबाद इलाके में स्थित लाल परेड मैदान में 'बीटिंग द रिट्रीट' कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 29, 2026

Beating The Retreat Ceremony

लाल परेड मैदान में 'बीटिंग द रिट्रीट' समारोह (Photo Source- Patrika)

Beating The Retreat Ceremony :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वालों के लिए आज की शाम बेहद खास है। क्योंकि, आज हर साल की तरह इस साल भी शहर का बेहद खास 'बीटिंग द रिट्रीट' समारोह होने जा रहा है। गुरुवार की शाम 4.30 बजे शहर के जहांगीराबाद इलाके में स्थित लाल परेड मैदान में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। इसी समारोह में आतिशबाजी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन होगा।

कार्यक्रम में पुलिस बैंड कॉन्सर्ट, पुलिस ब्रास बैंड और आर्मी बैंड डिस्प्ले और पाइप बैंड संगीतमयी और मनोहारी प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि, दिल्ली के अलावा पूरे देश में सिर्फ भोपाल ही वो शहर है, जहां 'बीटिंग द रिट्रीट' समारोह आयोजित होता है।

प्राचीन सैन्य परंपरा

उल्लेखनीय है कि, बीटिंग द रिट्रीट एक प्राचीन सैन्य परंपरा है। ये उन दिनों से प्रचलन में है, जब युद्ध में सैनिक सूर्यास्त के समय या उसके तुरंत बाद युद्ध करना बंद कर देते थे। जैसे ही बिगुल से रिट्रीट की आवाज दी जाती, लड़ने वाले सैनिक अपने हथियार बंद कर युद्ध के मैदान से हट जाते थे। इसलिए रंग, मानक आवरण और झंडे रिट्रीट पर उतारे जाते हैं। समारोह में मार्शल संगीत का मिश्रण और एक बैंड कार्यक्रम शामिल है, जिसके बाद रिट्रीट की ध्वनि सुनाई देती है।

29 जनवरी की शाम को होता है समारोह

आधुनिक भारत में बीटिंग द रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। हर साल 29 जनवरी की शाम यानी गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है।

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

