आज शाम लाल परेड मैदान में ‘बीटिंग द रिट्रीट’ समारोह, आतिशबाजी के साथ होगा गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन

उल्लेखनीय है कि, बीटिंग द रिट्रीट एक प्राचीन सैन्य परंपरा है। ये उन दिनों से प्रचलन में है, जब युद्ध में सैनिक सूर्यास्त के समय या उसके तुरंत बाद युद्ध करना बंद कर देते थे। जैसे ही बिगुल से रिट्रीट की आवाज दी जाती, लड़ने वाले सैनिक अपने हथियार बंद कर युद्ध के मैदान से हट जाते थे। इसलिए रंग, मानक आवरण और झंडे रिट्रीट पर उतारे जाते हैं। समारोह में मार्शल संगीत का मिश्रण और एक बैंड कार्यक्रम शामिल है, जिसके बाद रिट्रीट की ध्वनि सुनाई देती है।