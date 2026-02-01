चीन से बढ़त दिलाएगी लॉजिस्टिक्स खर्च की कमी, मालगाड़ी कॉरिडोर पर हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान

बजट में युवा और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। टैक्सपेयरों को राहत देते हुए सजा की जगह नाममात्र की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। हेमंत खंडेलवाल के मुताबिक यह बजट डर से मुक्त टैक्स व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम है। मेरा मानना है कि यह बजट हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है। चाहे किसान, युवा, महिला, उद्योगपति या व्यवसायी, सभी के लिए इस बजट में कुछ न कुछ सकारात्मक प्रावधान किए गए हैं। कुल मिलाकर यह बजट समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है।