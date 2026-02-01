एमपी पर मेहरबान हुईं वित्त मंत्री सीतारमण, सीएम ने जताया आभार

Budget 2026: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट Budget 2026 प्रस्तुत किया। इसे CM मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने मध्यप्रदेश के लिए बेहद लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इस बजट से प्रदेश के मालवा-निवाड़ क्षेत्र को खासा फायदा होगा। बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस किया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा केंद्रीय बजट Budget 2026 से राज्य में बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने छोटे करदाताओं को खासी राहत दी है।