1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में यहां गिरे ओले, 20 जिलों में बारिश का अलर्ट; IMD की चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के 20 जिलों में बारिश की संभावना जताई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Feb 01, 2026

mp weather

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP Weather: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी और घने कोहरे का असर देखने को मिला। ग्वालियर, उज्जैन, धार और मुरैना रही। जबकि, नीमच में बारिश-ओलावृष्टि और मंदसौर जिले ओले गिरे। जिससे किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने 20 जिलों बारिश का अनुमान जताया है।

इन जिलों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में बारिश की संभावना है। (अलर्ट 2 फरवरी सुबह 8:30 बजे तक के लिए है)

इन जिलों में कोहरे का अलर्ट

राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, शिवपुरी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, कटनी, दमोह, सागर, मैहर जिलों में गरज-चमक के साथ-साथ कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 5 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टबेंस एक्टिव होने जा रहा है। वर्तमान में अभी तीन-तीन सिस्टम एकसाथ एक्टिव हैं। जिसके कारण कहीं बारिश तो कहीं ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। 2 से 5 फरवरी तक मौसम में कई पैटर्न देखने को मिलेंगे। प्रदेश में जेट स्ट्रीम हवाएं भी चल रही हैं। जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

साथ ही पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद जब सिस्टम वापस आएगा, तो दूसरे पखवाड़े में एक बार फिर से ठंड दस्तक दे सकती है। दिन-रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी।

3 और 4 फरवरी को बारिश का अनुमान

3 फरवरी को सतना ,श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना जिलों में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है।

4 फरवरी को छतरपुर, रीवा, पन्ना, सतना और मऊगंज जिलों में बारिश का अलर्ट है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में यहां गिरे ओले, 20 जिलों में बारिश का अलर्ट; IMD की चेतावनी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में मेंटेनेंस के लिए शटडाउन की समस्या से मिला छुटकारा, 24 घंटे मिलेगी बिजली

Relief from maintenance shutdown problems in Bhopal
भोपाल

अपनी 1 गलती के कारण बुजुर्ग ने गवाएं दिए ‘57.20 लाख’ रुपए, आप न करें

digital arrest
भोपाल

एमपी पर मेहरबान हुईं वित्त मंत्री सीतारमण, 1 लाख 40 हजार करोड़ के प्रावधान से जबर्दस्त लाभ

CM Mohan Yadav expresses gratitude to Finance Minister Sitharaman for her favor on MP
भोपाल

‘बजट 2026’ को लेकर क्या बोले सीएम मोहन यादव-शिवराज-सिंधिया और अन्य मंत्री…

Union Budget 2026
भोपाल

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट में एमपी को बड़ी सौगात, हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल; जानें और क्या-क्या मिला

union budget
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.