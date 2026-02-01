भोपाल में मेंटेनेंस के लिए शटडाउन की समस्या से मिला छुटकारा, 24 घंटे मिलेगी बिजली

Bhopal- एमपी की राजधानी भोपाल में बिजली की एक आम समस्या से छुटकारा मिल गया है। राजधानी के औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसके लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एमपी ट्रांसको ने एक अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर चालू कर दिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि भोपाल की औद्योगिक इकाइयों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार काम चल रहा है। इसके अंतर्गत एमपी ट्रांसको ने 132 केव्ही सबस्टेशन बगरोदा भोपाल में एक अतिरिक्त 50 एमव्हीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर उर्जीकृत किया है। इससे जहां बगरोदा इलाके की औद्योगिक इकाइयों के लिए एक अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हो गई है, वहीं अब दो ट्रांसफार्मर होने से मेटेनेंस के लिए शटडाउन लेने जैसी समस्या से भी निजात मिली है।