अपनी 1 गलती के कारण बुजुर्ग ने गवाएं दिए ‘57.20 लाख’ रुपए, आप न करें

ठगों के निर्देश पर बुजुर्ग दुबे ने 26 नवंबर 2025 को अपनी 30 लाख रुपये की एफडी तुड़वा कर राशि बचत खाते में डलवाई और इंडसइंड बैंक के एक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दी। इसके कुछ समय बाद फिर कॉल कर बताया गया कि जमानत प्रक्रिया के लिए 5 लाख रुपये और जमा करने होंगे। फरियादी ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि उनके पास केवल 3 लाख 80 हजार रुपये उपलब्ध हैं। इस पर ठगों ने उसी राशि को तुरंत भेजने के लिए दबाव बनाया। दुबे ने 29 नवंबर 2025 को 3 लाख 80 हजार रुपये एक अन्य बैंक खाते में बैंक से ट्रांसफर किए। इसके बाद ठगों ने 30 लाख रुपये की एक फर्जी रसीद वाट्सएप में भेजी।