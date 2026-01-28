एक साथ 3 सिस्टम ने बिगाड़ा मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी

Storm And Rain Alert :मध्य प्रदेश में बीते दो दिनों से बढ़ रही ठंड के बीच एक साथ तीन सिस्टम सक्रिय होने से अधिकतर इलाकों का मौसम बिगड़ गया है। इसी के चलते आज बुधवार को मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार शाम से भोपाल समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो चुकी है। बारिश के चलते प्रदेशभर के तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। ठंड, तेज बारिश और ओलावृष्टि को मद्देनजर रखते हुए आज ग्वालियर और शिवपुरी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।