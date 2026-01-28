28 जनवरी 2026,

बुधवार

भोपाल

एक साथ 3 सिस्टम ने बिगाड़ा मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी

Storm And Rain Alert : एक साथ तीन सिस्टम सक्रिय होने से अधिकतर इलाकों का मौसम बिगड़ गया है। इसी के चलते आज बुधवार को मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 28, 2026

Storm And Rain Alert

एक साथ 3 सिस्टम ने बिगाड़ा मौसम (Photo Source- Patrika)

Storm And Rain Alert :मध्य प्रदेश में बीते दो दिनों से बढ़ रही ठंड के बीच एक साथ तीन सिस्टम सक्रिय होने से अधिकतर इलाकों का मौसम बिगड़ गया है। इसी के चलते आज बुधवार को मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार शाम से भोपाल समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो चुकी है। बारिश के चलते प्रदेशभर के तापमान में तीन डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। ठंड, तेज बारिश और ओलावृष्टि को मद्देनजर रखते हुए आज ग्वालियर और शिवपुरी जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ के चलते प्रदेश के अदिकतर इलाकों का मौसम बिगड़ा है। तेज ठंड के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरु हुआ है। वहीं, मंगलवार शाम को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, शिवपुरी, खरगोन, गुना, देवास, खंडवा, शाजापुर, आगरमालवा समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है।

इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

प्रदेश में आंधी, बारिश और ओले गिरने के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। कई इलाकों में अंधड़ चलने से फसलें लेट गई हैं। आज बुधवार को 14 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, निवाड़ी, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, सतना, मऊगंज, मैहर, रीवा, दमोह और पन्ना में पानी गिरने की संभावना है। जबकि, शहडोल, शिवपुरी, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, अशोकनगर, गुना, मंदसौर, नीमच, कटनी और उमरिया समेत कई जगहों पर बादल भी छा सकते हैं।

ग्वालियर और शिवपुरी में स्कूलों में छुट्टी घोषित

ग्वालियर जिले में बारिश और ठंड के चलते आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। शहर में मंगलवार सुबह से हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले के सभी शासकीय, अशासकीय स्कूलों में कक्षा 8वीं तक तक छुट्टी घोषित की है। वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया है। इसी तरह शिवपुरी जिले के सभी स्कूलों भी आज छुट्टी घोषित की गई है।

सावधान! मार्कशीट 12वीं पास की और कर रहे लोगों का इलाज, यहां अबतक 5 अवैध क्लीनिक सील
ग्वालियर
Gwalior News

28 Jan 2026 09:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एक साथ 3 सिस्टम ने बिगाड़ा मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी

