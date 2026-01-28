सावधान! मार्कशीट 12वीं पास की और कर रहे लोगों का इलाज, यहां अबतक 5 अवैध क्लीनिक सील

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच में पाया कि, रायरू इलाके में बंगाली क्लीनिक संचालक प्रदीप राय सिर्फ 12वीं पास है, फिर भी एलोपैथ मेडिसिन से मरीजों का इलाज कर रहा था। इसी तरह, मोतीझील और पुरानी छावनी इलाके में एएनएम और जीएनएम भी एलोपैथिक चिकित्सा करते पकड़े गए। कार्रवाई में डॉक्टर उमेश मौर्य और शाखा प्रभारी पुरेन्द्र सिंह राजपूत शामिल थे। विभाग ने सभी दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।