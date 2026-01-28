MPESB ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 भर्ती एग्जाम आज से, एमपी के इन शहरों में हो रही परीक्षा

MPESB ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 भर्ती एग्जाम आज से (Photo Source- Patrika)
MPESB Group-2 and Sub Group-3 Recruitment Exams :मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ग्रुप-2 और सबग्रुप-3 भर्ती परीक्षा का आयोजन बुधवार यानी आज से हो रहा है। ये एग्जाम पहले 23 जनवरी के लिए प्रस्तावित था, लेकिन प्रदेश में एसआई और सूबेदार भर्ती परीक्षा आयोजित होने के चलते इस आगे बढ़ाकर 28 जनवरी किया था।
इससे पहले परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जानी थी। कुछ कारणों चलते परीक्षा कार्यक्रम में तीन बार संशोधन किया गया। अब कुछ पदों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिससे ये साफ हो गया कि परीक्षा तिथि में अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
मंडल ने कुछ पदों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इससे ये स्पष्ट है कि, अब परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। जीवविज्ञान, कृषि विज्ञान, कंप्यूटर साइंस सहित अन्य विषयों के प्रवेश पत्र 31 जनवरी को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी ईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
ईएसबी परीक्षा के लिए कुल 67 अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। परीक्षा आयोजन के लिए प्रदेश के 11 शहरों में 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सतना और खंडवा शामिल हैं। भोपाल में सर्वाधिक 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
परीक्षा तीन-तीन घंटे की अवधि में दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। ईएसबी ने अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए हैं।
