MPESB ग्रुप-2 और सब ग्रुप-3 भर्ती एग्जाम आज से, एमपी के इन शहरों में हो रही परीक्षा

MPESB Group-2 and Sub Group-3 Recruitment Exams :मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ग्रुप-2 और सबग्रुप-3 भर्ती परीक्षा का आयोजन बुधवार यानी आज से हो रहा है। ये एग्जाम पहले 23 जनवरी के लिए प्रस्तावित था, लेकिन प्रदेश में एसआई और सूबेदार भर्ती परीक्षा आयोजित होने के चलते इस आगे बढ़ाकर 28 जनवरी किया था।