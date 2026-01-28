एमपी के बड़े शहरों को जोड़ेगा 4 लेन, सीएम मोहन यादव 29 जनवरी को करेंगे प्रोजेक्ट का भूमिपूजन

CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 जनवरी को मंदसौर जिले का दौरा करेंगे। वे यहां के मल्हारगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को पैसे उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे। राशि का भुगतान उन किसानों को किया जाएगा जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 से योजना समाप्ति तक सोयाबीन बेची है। सीएम मोहन यादव मल्हारगढ़ को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें भी देंगे। वे मल्हारगढ़ फ्लाई-ओवर का भूमि-पूजन भी करेंगे। यह 4-लेन प्रोजेक्ट प्रदेश के दो प्रमुख शहरों मंदसौर और नीमच को जोड़ेगा।