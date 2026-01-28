28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के बड़े शहरों को जोड़ेगा 4 लेन, सीएम मोहन यादव 29 जनवरी को करेंगे प्रोजेक्ट का भूमिपूजन

CM Mohan yadav- मल्हारगढ़ फ्लाई-ओवर 4-लेन प्रोजेक्ट प्रदेश के दो प्रमुख शहरों मंदसौर और नीमच को जोड़ेगा

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 28, 2026

CM Mohan Yadav will perform the Bhoomi Pujan (groundbreaking ceremony) for the 4-lane project on January 29

CM Mohan Yadav will perform the Bhoomi Pujan (groundbreaking ceremony) for the 4-lane project on January 29- Demo pic

CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 जनवरी को मंदसौर जिले का दौरा करेंगे। वे यहां के मल्हारगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को पैसे उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे। राशि का भुगतान उन किसानों को किया जाएगा जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 से योजना समाप्ति तक सोयाबीन बेची है। सीएम मोहन यादव मल्हारगढ़ को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें भी देंगे। वे मल्हारगढ़ फ्लाई-ओवर का भूमि-पूजन भी करेंगे। यह 4-लेन प्रोजेक्ट प्रदेश के दो प्रमुख शहरों मंदसौर और नीमच को जोड़ेगा।

प्रदेश के एक लाख 17 हजार किसानों को 29 जनवरी को सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के करीब 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीएम मोहन यादव मल्हारगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में योजना की चौथी किस्त के रूप में किसानों को भावांतर राशि का भुगतान करेंगे। अब तक प्रदेश के कुल 7 लाख 10 हजार किसानों को 1492 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का भुगतान किया जा चुका है।

दो प्रमुख औद्योगिक शहरों को 4 लेन से जोड़ने का प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मल्हारगढ़ में 69.50 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें प्रदेश के मालवा निमाड़ इलाके के दो प्रमुख औद्योगिक शहरों को 4 लेन से जोड़ने का प्रोजेक्ट भी शामिल है। सीएम मोहन यादव
मल्हारगढ़ 4-लेन फ्लाई-ओवर का भूमि-पूजन करेंगे। मंदसौर नीमच स्टेट हाईवे पर यह फ्लाई-ओवर 51.91 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मल्हारगढ़ में 4-लेन फ्लाई-ओवर बन जाने से मंदसौर और नीमच के बीच आवागमन और सुगम हो जाएगा।

मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर पुल निर्माण कार्य का लोकार्पण

सीएम मोहन यादव 5.53 करोड़ रुपए की लागत से पिपलिया मंडी समपार रेलवे अंडर ब्रिज का भूमि-पूजन भी करेंगे। इसके साथ ही वे 2.06 करोड़ रुपए की लागत से मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर पुल निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में जहां यातायात सुविधा सुदृढ़ होगी वहीं आमजन को आवागमन में राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 09:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के बड़े शहरों को जोड़ेगा 4 लेन, सीएम मोहन यादव 29 जनवरी को करेंगे प्रोजेक्ट का भूमिपूजन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में सीएस के साथ 10 अफसरों को बड़ा दायित्व, सड़कों के सारे काम संभालेंगे IAS अधिकारी

10 IAS officers given responsibility for roads in MP
भोपाल

बंदूक से बैलेट तक, दहशतगर्द जंगलों से निकल बीहड़ की नई कहानी लिखना चाहता है बागी पंजाब सिंह

Patrika Series Baghi se Nagrik Chambal ki dusri kahani dakait punjab singh gurjar ki nai kahani
Patrika Special News

प्रयागराज मामले में फिर भड़कीं पूर्व सीएम उमा भारती, सीएम योगी के लिए कही ये बात

Former CM Uma Bharti expressed support for CM Yogi
भोपाल

एमपी में यहां 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर, सरकार की तैयारी

ujjain
भोपाल

आसमान में ही आग की लपटों से घिर गए थे एमपी के बड़े नेता, प्लेन क्रेश में हुई दर्दनाक मौत

Congress leader Madhavrao Scindia also died in a plane crash
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.