एमपी के बड़े शहरों को जोड़ेगा 4 लेन, सीएम मोहन यादव 29 जनवरी को करेंगे प्रोजेक्ट का भूमिपूजन

CM Mohan Yadav will perform the Bhoomi Pujan (groundbreaking ceremony) for the 4-lane project on January 29- Demo pic
CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 जनवरी को मंदसौर जिले का दौरा करेंगे। वे यहां के मल्हारगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को पैसे उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे। राशि का भुगतान उन किसानों को किया जाएगा जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 से योजना समाप्ति तक सोयाबीन बेची है। सीएम मोहन यादव मल्हारगढ़ को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें भी देंगे। वे मल्हारगढ़ फ्लाई-ओवर का भूमि-पूजन भी करेंगे। यह 4-लेन प्रोजेक्ट प्रदेश के दो प्रमुख शहरों मंदसौर और नीमच को जोड़ेगा।
प्रदेश के एक लाख 17 हजार किसानों को 29 जनवरी को सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के करीब 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीएम मोहन यादव मल्हारगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में योजना की चौथी किस्त के रूप में किसानों को भावांतर राशि का भुगतान करेंगे। अब तक प्रदेश के कुल 7 लाख 10 हजार किसानों को 1492 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मल्हारगढ़ में 69.50 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें प्रदेश के मालवा निमाड़ इलाके के दो प्रमुख औद्योगिक शहरों को 4 लेन से जोड़ने का प्रोजेक्ट भी शामिल है। सीएम मोहन यादव
मल्हारगढ़ 4-लेन फ्लाई-ओवर का भूमि-पूजन करेंगे। मंदसौर नीमच स्टेट हाईवे पर यह फ्लाई-ओवर 51.91 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मल्हारगढ़ में 4-लेन फ्लाई-ओवर बन जाने से मंदसौर और नीमच के बीच आवागमन और सुगम हो जाएगा।
सीएम मोहन यादव 5.53 करोड़ रुपए की लागत से पिपलिया मंडी समपार रेलवे अंडर ब्रिज का भूमि-पूजन भी करेंगे। इसके साथ ही वे 2.06 करोड़ रुपए की लागत से मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर पुल निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में जहां यातायात सुविधा सुदृढ़ होगी वहीं आमजन को आवागमन में राहत मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग