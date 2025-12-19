एसआइआर काम पूरा, 2.52 लाख के नाम बिना नोटिस के कटेंगे नाम, 70 हजार के पास जाएगा नोटिस

जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरा हो गया है। अब डेटा फ्रीज हो जाएगा और मतदाता सूची को प्रिंट किए जाने का काम किया जाएगा। 23 दिसंबर को प्रारंभिक सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिले की छह विधानसभा में मृतक व शिफ्टेड, अनुपस्थित, अन्य श्रेणी के 2 लाख 52 हजार 751 मतदाताओं के नाम बिना नोटिस के कट जाएंगे। 70 हजार 130 के पास नोटिस जाएगा। क्योंकि इन मतदाताओं का नाम 2003 की सूची से मैप नहीं हुआ है। इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए डेढ महीने का समय मिलेगा। आयोग ने निर्धारित किए 12 दस्तावेज में एक ईआरओ के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं तो इनके भी नाम कट जाएंगे।