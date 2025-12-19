19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एसआइआर काम पूरा, 2.52 लाख के नाम बिना नोटिस के कटेंगे नाम, 70 हजार के पास जाएगा नोटिस

तीन दिन मतदाता सूची प्रिंट होगी, 23 को प्रकाशन, एक महीने तक नाम जोडऩे, हटाने व सुधार का काम चलेगा- नो मैपिंग वाले मतदाताओं को जाएंगे नोटिस

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Dec 19, 2025

तीन दिन मतदाता सूची प्रिंट होगी, 23 को प्रकाशन, एक महीने तक नाम जोडऩे, हटाने व सुधार का काम चलेगा- नो मैपिंग वाले मतदाताओं को जाएंगे नोटिस

तीन दिन मतदाता सूची प्रिंट होगी, 23 को प्रकाशन, एक महीने तक नाम जोडऩे, हटाने व सुधार का काम चलेगा- नो मैपिंग वाले मतदाताओं को जाएंगे नोटिस

जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरा हो गया है। अब डेटा फ्रीज हो जाएगा और मतदाता सूची को प्रिंट किए जाने का काम किया जाएगा। 23 दिसंबर को प्रारंभिक सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जिले की छह विधानसभा में मृतक व शिफ्टेड, अनुपस्थित, अन्य श्रेणी के 2 लाख 52 हजार 751 मतदाताओं के नाम बिना नोटिस के कट जाएंगे। 70 हजार 130 के पास नोटिस जाएगा। क्योंकि इन मतदाताओं का नाम 2003 की सूची से मैप नहीं हुआ है। इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए डेढ महीने का समय मिलेगा। आयोग ने निर्धारित किए 12 दस्तावेज में एक ईआरओ के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं तो इनके भी नाम कट जाएंगे।

जिले में 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू हुआ था। कार्य पूरा नहीं होने पर आयोग ने दो बार तारीख बढाई। 100 फीसदी काम पूरा होने के बाद गलतियां सामने आई, जिसके चलते उन्हें सुधारने के निर्देश दिए। बीएलओ ने गलतियों को सुधारने के लिए फिर से मतदाताओं के गणना पत्रकों की जांच की। मतदाता सूची की स्थिति स्पष्ट हो गई। मृतक, शिफ्टेड, अनुपस्थित सहित अन्य कारण से 2 लाख 52 हजार 751 मतदाता प्रभावित हुए हैं।

ग्वालियर व ग्वालियर पूर्व में सबसे ज्यादा वोट कटेंगे

- एसआइआर में सबसे ज्यादा वोट ग्वालियर व ग्वालियर पूर्व में प्रभावित हुआ है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में 75 हजार 738 हजार वोट कट रहे हैं। जबकि ग्वालियर विधानसभा में 55 हजार 650 वोट कट रहे हैं। जबकि दक्षिण विधानसभा में 56 हजार 786 वोट कट रहे हैं।

- ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में हार जीत का अंतर काफी कम है। ऐसी स्थिति में पार्टियों का गणित बिगड़़ सकती है। ग्वालियर पूर्व में मुरैना के वोटरों की संख्या अधिक है, लेकिन शिफ्टेड व अनुपस्थित में आ गए हैं।

- यही स्थिति ग्वालियर विधानसभा की है। जो वोट कट रहे हैं, उससे पार्टियों का गणित बिगड़ रहा है। क्योंकि आसपास के जिले के मतदाताओं के नाम शहर से कट रहे हैं। प्रत्याशी अपनी हार-जीत के लिए दूसरे जिले मतदाताओं के नाम भी जुड़वाए थे, जो एसआइआर में छट गए। अपने गृह जिले में वोट के लिए उन्होंने ग्वालियर शहर की विधानसभा में पत्रक नहीं भरा है।

नाम जोडऩे के लिए बूथ पर बैठेंगे बीएलओ

मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होने के बाद बीएलओ मतदाताओं के नाम जोडऩे व परिवर्तन के लिए बूथ पर बैठेंगे। नए नाम जोडऩे के लिए शपथ पत्र देना होगा, जिसमें 2003 की जानकारी भरनी होगी। नाम जोडऩे का काम एक महीने चलेगा। नाम जोडऩे के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। फॉर्म 7 में स्वयं हटना या आपत्ति दे सकते हैं।

- फरवरी में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

छह विधानसभा में इतने वोट प्रभावित होंगे, सिर्फ नो मैपिंग वाले को मिलेगा पक्ष रखने मौका

विधानसभा नो मैपिंग मृतक शिफ्टेड अनुपस्थित अन्य श्रेणी

ग्वालियर ग्रामीण 12850 3729 21160 4659 343

ग्वालियर 11294 5355 32572 14087 1851

ग्वालियर पूर्व 16122 5323 46601 18191 3113

ग्वालियर दक्षिण 13408 6641 27685 18191 500

भितरवार 3291 3462 10828 1169 46

डबरा 13435 3302 9356 3686 70

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 11:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एसआइआर काम पूरा, 2.52 लाख के नाम बिना नोटिस के कटेंगे नाम, 70 हजार के पास जाएगा नोटिस

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गैस कनेक्शन चालू किए बिना बिल वसूली गलत, सेवा में कमी मानते हुए 16,023 रुपए का बिल निरस्त

जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति व खर्च देने के दिए निर्देश
ग्वालियर

हल्का कोहरा और ओस रबी की फसलों के लिए वरदान, धूप से प्रकाश-संश्लेषण पूरा, उत्पादन बढ़ने की उम्मीद

हल्का कोहरा और ओस रबी की फसलों के लिए वरदान, धूप से प्रकाश-संश्लेषण पूरा, उत्पादन बढऩे की उम्मीद
ग्वालियर

पुलिस देख भागे लुटेरे, राहगीर ने रोका तो धमकी देने लगा… अब ‘तू तो मरेगा’

gwalior crime
ग्वालियर

बांसुरी वादक सिमोन: तानसेन की धरती से दिया 'स्लो डाऊन एव्रीथिंग का संदेश

ग्वालियर

इंदौर निगम के अधिकारी साढ़े पांच घंटे फील्ड में रहते, ग्वालियर में निकलते नहीं, इसलिए सफाई में पीछे

gwalior court
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.