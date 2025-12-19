हल्का कोहरा और ओस रबी की फसलों के लिए वरदान, धूप से प्रकाश-संश्लेषण पूरा, उत्पादन बढ़ने की उम्मीद

ग्वालियर. इस बार दिसंबर जैसी सर्दी नहीं है, लेकिन हल्का कोहरा और रात में गिर रही ओस से रबी फसलों का जीवनचक्र सही ढंग से पूरा हो रहा है, दिन में खुली धूप पौधों की प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा कर रही है, जिससे ग्रोथ और उत्पादन दोनों में सुधार की संभावना है।

शीतकालीन सीजन के 77 दिन बीत चुके हैं, पर इस बार कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी। फिर भी रात में ओस व दिन में तेज धूप का मेल फसलों के लिए अनुकूल साबित हो रहा है। वर्तमान में दिन का अधिकतम तापमान लगभग 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि 22-25 डिग्री सेल्सियस के बीच का दिन तापमान फसलों के लिए आदर्श रहता है - इससे पौधों को जरूरत के अनुरूप गर्मी मिलती है पर तनाव नहीं होता।