मेले की सुरक्षा में अब हर दिन अलग-अलग अधिकारी दल तैनात, हर दिन करेंगे निगरानी

ग्वालियर व्यापार मेला
ग्वालियर. माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक, व्यावसायिक और मनोरंजन कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए अलग-अलग प्रशासनिक दल गठित किए हैं, जो वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में मेला परिसर में तैनात रहेंगे और प्रतिदिन व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।
बिजली, स्वास्थ्य और नापतौल की भी अलग व्यवस्था
मेले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधीक्षण यंत्री मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संदीप कालरा को पृथक दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उप नियंत्रक नापतौल राजेश पिल्लई को नापतौल निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश मिले हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव को मेला अवधि के दौरान डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आवश्यक दवाइयों और एम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
कार्यक्रमों के दौरान विशेष सतर्कता
शिल्प बाजार, ऑटोमोबाइल सेक्टर, झूला व इलेक्ट्रॉनिक जोन, जलपान केंद्रों के साथ-साथ राज्य स्तरीय दंगल, प्रदर्शनी, कवि सम्मेलन, मुशायरा, कव्वाली, लोकगीत एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
एसडीएम व संयुक्त कलेक्टर संभालेंगे मोर्चा
एसडीएम और संयुक्त कलेक्टरों के नेतृत्व में गठित इन दलों में तहसीलदार, सहायक आपूर्ति अधिकारी, श्रम निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी सीबी प्रसाद ने बताया कि
-सोमवार को संयुक्त कलेक्टर सुरेश कुमार बरहादिया।
-मंगलवार को एसडीएम ग्वालियर सिटी प्रदीप शर्मा।
-बुधवार को संयुक्त कलेक्टर विनोद सिंह।
-गुरुवार को एसडीएम मुरार नरेश चंद्र गुप्ता।
-शुक्रवार को एसडीएम ग्वालियर ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी।
-शनिवार को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर अनिल राघव,
-रविवार को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर मनीषा कौल के नेतृत्व में अधिकारी दल तैनात रहेगा। सभी अधिकारियों के लिए ङ्क्षलक अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
