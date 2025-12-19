मेले की सुरक्षा में अब हर दिन अलग-अलग अधिकारी दल तैनात, हर दिन करेंगे निगरानी

एसडीएम और संयुक्त कलेक्टरों के नेतृत्व में गठित इन दलों में तहसीलदार, सहायक आपूर्ति अधिकारी, श्रम निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी सीबी प्रसाद ने बताया कि

-सोमवार को संयुक्त कलेक्टर सुरेश कुमार बरहादिया।

-मंगलवार को एसडीएम ग्वालियर सिटी प्रदीप शर्मा।

-बुधवार को संयुक्त कलेक्टर विनोद सिंह।

-गुरुवार को एसडीएम मुरार नरेश चंद्र गुप्ता।

-शुक्रवार को एसडीएम ग्वालियर ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी।

-शनिवार को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर अनिल राघव,

-रविवार को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर मनीषा कौल के नेतृत्व में अधिकारी दल तैनात रहेगा। सभी अधिकारियों के लिए ङ्क्षलक अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।