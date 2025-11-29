Dharmendra Prayer Meet Inside Video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के इनसाइड वीडियो देख आ जाएंगे आंखों में आंसू, ऐसे किया लोगों ने उन्हें याद

माना जा रहा है कि हेमा मालिनी ने शुरुआत से ही धर्मेंद्र के पहले परिवार की जिंदगी में दखल नहीं दिया और एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी थी। यही वजह रही कि शादी के 45 साल बाद भी हेमा मालिनी कभी धर्मेंद्र के घर नहीं गईं। इसी वजह से सनी देओल के बेटे करण की शादी में भी वह शामिल नहीं हुई थीं। हेमा मालिनी ने इसी सम्मानजनक रिश्ते को बनाए रखते हुए प्रेयर मीट से भी दूरी बनाए रखी, वहीं खबरें ये भी है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी को इनवाइट ही नहीं किया, जिस वजह से हेमा मालिनी वहां नहीं गईं।