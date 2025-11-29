Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Dharmendra Prayer Meet Inside Video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के इनसाइड वीडियो देख आ जाएंगे आंखों में आंसू, ऐसे किया लोगों ने उन्हें याद

Dharmendra Prayer Meet Inside Video: धर्मेंद्र की याद में 27 नवंबर को प्रेयर मीट का आयोजन किया। जिसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का नाम दिया गया था। अब उनकी प्रेयर मीट के वीडियो सामने आए हैं। जो बेहद इमोशनल हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 29, 2025

Dharmendra Prayer Meet Inside Video viral celebrity got emotional sunny deol not invited hema malini

धर्मेंद्र के प्रेयर मीट के वीडियो आए सामने

Dharmendra Prayer Meet Inside Video: 24 नवंबर 2025 को शानदार फिल्में देने वाले एक्टर धर्मेंद्र का निधन हुआ था। पंजाब की मिट्टी से निकलकर दशकों तक फिल्मी पर्दे पर राज करने वाले 'ही मैन' के जाने से करोड़ों फैंस के दिलों में एक गहरा खालीपन आ गया है।

धर्मेंद्र को गुजरे हुए भले ही 5 दिन बीत गए हों, लेकिन उनका जाना एक ऐसा जख्म दे गया है जिसे भरना मुश्किल है। ऐसे में धर्मेंद्र के बेटों और परिवार ने इस गहरे गम को दिल में दबाकर, पिता को उनकी लाइफ सेलिब्रेट करते हुए विदाई दी। उनकी याद में मुंबई के ताज लैंड्स एंड में एक प्रार्थना सभा (प्रेयर मीट) का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री नहीं थी, लेकिन प्रेयर मीट के बाद अब इनसाइड वीडियो सामने आए हैं। जो बेहद इमोशनल पलों को देखा रहे हैं।

धर्मेंद्र के प्रेयर मीट के वीडियो आए सामने (Dharmendra Prayer Meet Video)

धर्मेंद्र की प्रेयर मीटमें पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था, इसकी जानकारी बाहर नहीं आ पा रही थी। हालांकि, अब कुछ वीडियोज और तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें वहां मौजूद सेलेब्स ने खुद शेयर किया है। इन वीडियोज को देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी कि कैसे धर्मेंद्र सिंह देओल की जिंदगी और करियर को भावुक अंदाज में सेलिब्रेट किया गया।

परिवार ने मिलकर किया आयोजन, हेमा मालिनी रहीं दूर (Dharmendra Prayer Meet Hema Malini)

इस प्रेयर मीट का आयोजन धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के अलावा उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने किया था। हैरान करने वाली बात ये रही कि इसमे धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां- ईशा और आहना देओल। शामिल नहीं हुईं। उन्होंने इसी दिन अपने घर पर भागवत गीता का पाठ और भजन रखे थे। हेमा मालिनी से संवेदना व्यक्त करने महिमा चौधरी, बोनी कपूर और मधु शाह समेत कई सेलेब्स उनके घर पहुंचे थे।

माना जा रहा है कि हेमा मालिनी ने शुरुआत से ही धर्मेंद्र के पहले परिवार की जिंदगी में दखल नहीं दिया और एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी थी। यही वजह रही कि शादी के 45 साल बाद भी हेमा मालिनी कभी धर्मेंद्र के घर नहीं गईं। इसी वजह से सनी देओल के बेटे करण की शादी में भी वह शामिल नहीं हुई थीं। हेमा मालिनी ने इसी सम्मानजनक रिश्ते को बनाए रखते हुए प्रेयर मीट से भी दूरी बनाए रखी, वहीं खबरें ये भी है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी को इनवाइट ही नहीं किया, जिस वजह से हेमा मालिनी वहां नहीं गईं।

सोनू निगम ने दी म्यूजिकल श्रद्धांजलि (Dharmendra Prayer Meet Sonu Nigam Tribute)

प्रेयर मीट से जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें प्लेबैक सिंगर सोनू निगम मंच पर गाते हुए धर्मेंद्र को संगीतमय श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब वह गा रहे थे, तो बैकग्राउंड में बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स पर धर्मेंद्र के परिवार संग यादगार लम्हों की तस्वीरें चलाई जा रही थीं। प्रेयर मीट के दौरान ग्राउंड पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था।

ग्राउंड में जगह-जगह बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थीं, जिन पर धर्मेंद्र के पुराने गाने और वीडियोज चल रहे थे। एक स्पेशल पोस्टर भी लगा था, जिस पर धर्मेंद्र की जवानी की तस्वीर के साथ 'Celebration of Life' लिखा हुआ था।

ये सेलिब्रेटी पहुंचे थे धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में (Sunny Deol and Bobby Deol get emotional Dharmendra prayer meet)

इस श्रद्धांजलि सभा में सलमान खान, शाहरुख खान, आर्यन खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, माधुरी दीक्षित समेत पूरे बॉलीवुड ने आकर धर्मेंद्र को याद किया। उनका चार्म, शालीनता और भारतीय सिनेमा में उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा।

बता दें, धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया था, जहां से वह स्वस्थ होकर घर लौटे थे, लेकिन अचानक 24 नवंबर सोमवार को एक्टर की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया! दोनों बेटियों ने भी बनाई दूरी
बॉलीवुड
Dharmendra Prayer Meet son sunny deol Not Invite Hema Malini and her two daughters

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

29 Nov 2025 09:04 am

Published on:

29 Nov 2025 08:46 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Dharmendra Prayer Meet Inside Video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के इनसाइड वीडियो देख आ जाएंगे आंखों में आंसू, ऐसे किया लोगों ने उन्हें याद

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Tere Ishk Mein BO Collection day 1: ‘तेरे इश्क में’ ने पहले दिन उड़ाया गर्दा, दे सकती है ‘सैयारा’ को टक्कर!

Tere Ishk Mein BO Collection day 1: 'तेरे इश्क में' ने पहले दिन ही किया कमाल, धनुष-कृति की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड

ईशा देओल ने 30 साल की उम्र में की थी सौतेली मां प्रकाश कौर से मुलाकात, बोलीं थी- उन्होंने मुझे…

When Esha Deol visited Dharmendra house first time she met prakash kaur then she revealed what happened
बॉलीवुड

‘ईगो क्लैश हो गया…’ संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार के रिश्ते पर आवेज का बयान आया सामने

Sanjay Leela Bhansali And Ismail Darbar
बॉलीवुड

कार्तिक आर्यन ने अपने सबसे हॉट अवतार के साथ इंटरनेट पर लगाई आग, जानिए क्या है एक्टर का जयपुर कनेक्शन

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri title track release
बॉलीवुड

महिमा चौधरी ने लूटी महफिल, ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ का धमाकेदार टीजर रिलीज

Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi Teaser Release
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.