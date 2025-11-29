Dharmendra Prayer Meet Inside Video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के इनसाइड वीडियो देख आ जाएंगे आंखों में आंसू, ऐसे किया लोगों ने उन्हें याद

धर्मेंद्र के प्रेयर मीट के वीडियो आए सामने
Dharmendra Prayer Meet Inside Video: 24 नवंबर 2025 को शानदार फिल्में देने वाले एक्टर धर्मेंद्र का निधन हुआ था। पंजाब की मिट्टी से निकलकर दशकों तक फिल्मी पर्दे पर राज करने वाले 'ही मैन' के जाने से करोड़ों फैंस के दिलों में एक गहरा खालीपन आ गया है।
धर्मेंद्र को गुजरे हुए भले ही 5 दिन बीत गए हों, लेकिन उनका जाना एक ऐसा जख्म दे गया है जिसे भरना मुश्किल है। ऐसे में धर्मेंद्र के बेटों और परिवार ने इस गहरे गम को दिल में दबाकर, पिता को उनकी लाइफ सेलिब्रेट करते हुए विदाई दी। उनकी याद में मुंबई के ताज लैंड्स एंड में एक प्रार्थना सभा (प्रेयर मीट) का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री नहीं थी, लेकिन प्रेयर मीट के बाद अब इनसाइड वीडियो सामने आए हैं। जो बेहद इमोशनल पलों को देखा रहे हैं।
धर्मेंद्र की प्रेयर मीटमें पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था, इसकी जानकारी बाहर नहीं आ पा रही थी। हालांकि, अब कुछ वीडियोज और तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें वहां मौजूद सेलेब्स ने खुद शेयर किया है। इन वीडियोज को देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी कि कैसे धर्मेंद्र सिंह देओल की जिंदगी और करियर को भावुक अंदाज में सेलिब्रेट किया गया।
इस प्रेयर मीट का आयोजन धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के अलावा उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने किया था। हैरान करने वाली बात ये रही कि इसमे धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां- ईशा और आहना देओल। शामिल नहीं हुईं। उन्होंने इसी दिन अपने घर पर भागवत गीता का पाठ और भजन रखे थे। हेमा मालिनी से संवेदना व्यक्त करने महिमा चौधरी, बोनी कपूर और मधु शाह समेत कई सेलेब्स उनके घर पहुंचे थे।
माना जा रहा है कि हेमा मालिनी ने शुरुआत से ही धर्मेंद्र के पहले परिवार की जिंदगी में दखल नहीं दिया और एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी थी। यही वजह रही कि शादी के 45 साल बाद भी हेमा मालिनी कभी धर्मेंद्र के घर नहीं गईं। इसी वजह से सनी देओल के बेटे करण की शादी में भी वह शामिल नहीं हुई थीं। हेमा मालिनी ने इसी सम्मानजनक रिश्ते को बनाए रखते हुए प्रेयर मीट से भी दूरी बनाए रखी, वहीं खबरें ये भी है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी को इनवाइट ही नहीं किया, जिस वजह से हेमा मालिनी वहां नहीं गईं।
प्रेयर मीट से जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें प्लेबैक सिंगर सोनू निगम मंच पर गाते हुए धर्मेंद्र को संगीतमय श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब वह गा रहे थे, तो बैकग्राउंड में बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स पर धर्मेंद्र के परिवार संग यादगार लम्हों की तस्वीरें चलाई जा रही थीं। प्रेयर मीट के दौरान ग्राउंड पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था।
ग्राउंड में जगह-जगह बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थीं, जिन पर धर्मेंद्र के पुराने गाने और वीडियोज चल रहे थे। एक स्पेशल पोस्टर भी लगा था, जिस पर धर्मेंद्र की जवानी की तस्वीर के साथ 'Celebration of Life' लिखा हुआ था।
इस श्रद्धांजलि सभा में सलमान खान, शाहरुख खान, आर्यन खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, माधुरी दीक्षित समेत पूरे बॉलीवुड ने आकर धर्मेंद्र को याद किया। उनका चार्म, शालीनता और भारतीय सिनेमा में उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा।
बता दें, धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया था, जहां से वह स्वस्थ होकर घर लौटे थे, लेकिन अचानक 24 नवंबर सोमवार को एक्टर की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।
