सीजन 3 के साथ ‘दिल्ली क्राइम’ की हुई वापसी, मानव तस्करी के खौफनाक नेटवर्क का होगा खुलासा

Delhi Crime Season 3: इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड जीतने वाली सीरीज दिल्ली क्राइम अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ गई है। मेकर्स ने नए सीजन का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। साथ ही, सीरीज के रेगुलर कास्ट मेंबर शेफाली शाह DCP वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में है और राजेश तैलंग इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के साथ हुमा भी रोल में नजर आई है।