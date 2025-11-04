सीजन 3 के साथ ‘दिल्ली क्राइम’ की हुई वापसी, मानव तस्करी के खौफनाक नेटवर्क का होगा खुलासा

Huma Qureshi and Shefali Shah (सोर्स: X @Showbiz)
Delhi Crime Season 3: इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड जीतने वाली सीरीज दिल्ली क्राइम अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ गई है। मेकर्स ने नए सीजन का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। साथ ही, सीरीज के रेगुलर कास्ट मेंबर शेफाली शाह DCP वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में है और राजेश तैलंग इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के साथ हुमा भी रोल में नजर आई है।
जो खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए प्लान बनाने वाले हैं। बता दें कि DCP वर्तिका चतुर्वेदी एक और इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिल्ली के बीचों-बीच 30 लड़कियों से भरे एक ट्रक को देखती हैं, जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस का इशारा मिलता है।
इस सीरीज में शुरुआती जांच से पता चलता है कि लड़कियों को नौकरी का वादा करके फंसाया जाता है और फिर उन्हें देश के दूसरे जगहों और विदेश में बेच दिया जाता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। दरअसल, सिलचर, मुंबई, रोहतक, सूरत और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में फैला इस रैकेट का काफी बड़ा ग्रुप होता है।
इसका पहला सीजन 22 मार्च 2019 को रिलीज हुआ था और दूसरा सीजन 26 अगस्त 2022 को प्रीमियर हुआ था। साथ ही, नवंबर 2020 में हुए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में, दिल्ली क्राइम बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय सीरीज बनी थी।
जिसमें शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, जिसने उनके दमदार अभिनय को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। अब देखना ये होगा कि क्या 'दिल्ली क्राइम 3' भी अपने पहले, दूसरे सीजनों की तरह फैंस का दिल जीत पाता है या नहीं।
