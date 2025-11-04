Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सीजन 3 के साथ ‘दिल्ली क्राइम’ की हुई वापसी, मानव तस्करी के खौफनाक नेटवर्क का होगा खुलासा

Delhi Crime Season 3 की दमदार वापसी हो चुकी है, और इस बार ये सीरीज मानव तस्करी के एक ऐसे खौफनाक नेटवर्क का खुलासा करने वाली है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी…

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 04, 2025

दिल्ली क्राइम 3' की हुई वापसी, मानव तस्करी के उस खौफनाक नेटवर्क का होगा खुलासा, जो कंपा देगा रूह

Huma Qureshi and Shefali Shah (सोर्स: X @Showbiz)

Delhi Crime Season 3: इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड जीतने वाली सीरीज दिल्ली क्राइम अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ गई है। मेकर्स ने नए सीजन का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। साथ ही, सीरीज के रेगुलर कास्ट मेंबर शेफाली शाह DCP वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में है और राजेश तैलंग इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के साथ हुमा भी रोल में नजर आई है।

जो खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए प्लान बनाने वाले हैं। बता दें कि DCP वर्तिका चतुर्वेदी एक और इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिल्ली के बीचों-बीच 30 लड़कियों से भरे एक ट्रक को देखती हैं, जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस का इशारा मिलता है।

मानव तस्करी के उस खौफनाक नेटवर्क का होगा खुलासा

इस सीरीज में शुरुआती जांच से पता चलता है कि लड़कियों को नौकरी का वादा करके फंसाया जाता है और फिर उन्हें देश के दूसरे जगहों और विदेश में बेच दिया जाता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। दरअसल, सिलचर, मुंबई, रोहतक, सूरत और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में फैला इस रैकेट का काफी बड़ा ग्रुप होता है।

इसका पहला सीजन 22 मार्च 2019 को रिलीज हुआ था और दूसरा सीजन 26 अगस्त 2022 को प्रीमियर हुआ था। साथ ही, नवंबर 2020 में हुए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में, दिल्ली क्राइम बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय सीरीज बनी थी।

जिसमें शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, जिसने उनके दमदार अभिनय को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। अब देखना ये होगा कि क्या 'दिल्ली क्राइम 3' भी अपने पहले, दूसरे सीजनों की तरह फैंस का दिल जीत पाता है या नहीं।

ये भी पढ़ें

‘अब तक का सबसे बेकार शो…’ 3 घंटे लेट पहुंची कॉन्सर्ट में धक-धक गर्ल हुई, घनघोर बेईज्जती
बॉलीवुड
'अब तक का सबसे बेकार शो...' 3 घंटे लेट पहुंची कॉन्सर्ट में धक-धक गर्ल तो हुई घनघोर बेईज्जती

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

04 Nov 2025 09:04 pm

Published on:

04 Nov 2025 08:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सीजन 3 के साथ ‘दिल्ली क्राइम’ की हुई वापसी, मानव तस्करी के खौफनाक नेटवर्क का होगा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बॉलीवुड एक्टर की बेवफाई का पर्दाफाश, पत्नी ने रखवाया था पर्सनल डिटेक्टिव

Detective Tanya Puri
बॉलीवुड

ननद पलक मुच्छल को नहीं स्मृति मंधाना करती हैं इस बॉलीवुड सिंगर को पसंद, हर मैच से पहले सुनती हैं उनका ये गाना

Smriti Mandhana Favorite singer
बॉलीवुड

‘मेरी पत्नी ने अपशब्द कहे, मैं माफी मांगता हूं…’ सुनीता के विवादित बयान गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

Sunita-Govinda controversy
बॉलीवुड

मां से बिछड़ गया था मासूम, रो-रोकर हो गया था बुरा हाल, एक्टर हर्षवर्धन राणे ने बचाई जान

Harshvardhan Rane Movie Promotions Video
बॉलीवुड

अभिनेत्री जिन्हें 17 साल की उम्र में मिला था ‘फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड’, डायरेक्टर संग भागकर की थी शादी

अभिनेत्री जिन्हें 17 साल की उम्र में मिला था 'फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड', डायरेक्टर संग भागकर की थी शादी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.