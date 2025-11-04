‘अब तक का सबसे बेकार शो…’ 3 घंटे लेट पहुंची कॉन्सर्ट में धक-धक गर्ल हुई, घनघोर बेईज्जती

माधुरी दीक्षित (सोर्स: X @SoSweetMadhuriG)
Madhuri Dixit Canada Tour: फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, जो अभी अपने US टूर पर हैं। कनाडा में एक इवेंट में 3 घंटे लेट पहुंचने के कारण सोशल मीडिया पर खूब मीम्स का सामना कर रही हैं। इसके अलावा, अटेंड करने वालों ने ऑर्गनाइजर्स को भी शो का फॉर्मेट साफ तौर पर ना बताने के लिए जमकर लताड़ा है, जिससे फैंस के बीच कन्फ्यूजन और निराशा फैल गई। हालांकि, कई यूजर्स डांसिंग डीवा को उनके हिट गानों पर परफॉर्म करते देखने आए थे, लेकिन शो एक चैट शो जैसा निकला जिसमें बहुत कम और रुक-रुक कर परफॉर्मेंस हुईं।
सोशल मीडिया पर यूजर ने अपने इंस्टाग्राम फीड पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें माधुरी 1995 की फिल्म याराना के गाने 'मेरा पिया घर आया' पर डांस कर रही हैं। यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'कितनी घटिया रात थी… और इसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं?'
ऑर्गनाइजर्स का मजाक उड़ाते हुए, एक यूजर ने लिखा, 'सभी लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओंटारियो में ऑर्गनाइजर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। मैंने अभी उनसे फोन पर बात की और ये 'गलतबयानी' के तहत आता है। किसी भी बिजनेस या व्यक्ति के लिए खुद को या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को गलत तरीके से पेश करना गैरकानूनी है।' इसके साथ ही दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, 'ये अब तक का सबसे बेकार शो था, ये सिर्फ चैट करेंगी और हर गाने पर 2 सेकंड के लिए डांस करेंगी।'
साथ ही, प्रमोटर्स ने इसे बहुत खराब तरीके से ऑर्गनाइज किया। बहुत से लोग चले गए और रिफंड के लिए चिल्ला रहे थे। इस पर फैंस का कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक खूबसूरत एक्ट्रेस और इंसान हैं, शो में गए हर किसी को ये मानना पड़ेगा कि ये बहुत खराब तरीके से ऑर्गनाइज किया गया था।
हालांकि, देर से पहुंचने पर माधुरी ने माफी मांगी। इसके बाद एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुझे खुशी है कि आपको देखने का मौका मिला, लेकिन मैं रात 11:05 बजे चला गया क्योंकि अगले दिन मेरा काम था। मुझे सच में नहीं पता कि ये ऑर्गनाइजर्स थे या उन्होंने खुद 10 बजे आने का फैसला किया। मेरे टिकट पर शुरू होने का समय 7:30 PM लिखा था और किसी प्री-शो का कोई जिक्र नहीं था।
मुझे कुछ गाने और डांस के साथ एक चैट शो की उम्मीद थी। ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है।' दरअसल, अभी तक माधुरी दीक्षित या उनकी टीम ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब वर्क फ्रंट की बात करें तो, माधुरी दीक्षित आखिरी बार 2024 में 'भूल भुलैया 3' में विद्या बालन और कार्तिक आर्यन के साथ नजर आई थीं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग