‘अब तक का सबसे बेकार शो…’ 3 घंटे लेट पहुंची कॉन्सर्ट में धक-धक गर्ल हुई, घनघोर बेईज्जती

Madhuri Dixit Canada Tour: फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, जो अभी अपने US टूर पर हैं। कनाडा में एक इवेंट में 3 घंटे लेट पहुंचने के कारण सोशल मीडिया पर खूब मीम्स का सामना कर रही हैं। इसके अलावा, अटेंड करने वालों ने ऑर्गनाइजर्स को भी शो का फॉर्मेट साफ तौर पर ना बताने के लिए जमकर लताड़ा है, जिससे फैंस के बीच कन्फ्यूजन और निराशा फैल गई। हालांकि, कई यूजर्स डांसिंग डीवा को उनके हिट गानों पर परफॉर्म करते देखने आए थे, लेकिन शो एक चैट शो जैसा निकला जिसमें बहुत कम और रुक-रुक कर परफॉर्मेंस हुईं।