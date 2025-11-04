Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘अब तक का सबसे बेकार शो…’ 3 घंटे लेट पहुंची कॉन्सर्ट में धक-धक गर्ल हुई, घनघोर बेईज्जती

Madhuri Dixit Canada Tour: एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को एक इवेंट में 3 घंटे लेट पहुंचने के कारण सोशल मीडिया पर खूब मीम्स और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिसमें…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 04, 2025

'अब तक का सबसे बेकार शो...' 3 घंटे लेट पहुंची कॉन्सर्ट में धक-धक गर्ल तो हुई घनघोर बेईज्जती

माधुरी दीक्षित (सोर्स: X @SoSweetMadhuriG)

Madhuri Dixit Canada Tour: फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, जो अभी अपने US टूर पर हैं। कनाडा में एक इवेंट में 3 घंटे लेट पहुंचने के कारण सोशल मीडिया पर खूब मीम्स का सामना कर रही हैं। इसके अलावा, अटेंड करने वालों ने ऑर्गनाइजर्स को भी शो का फॉर्मेट साफ तौर पर ना बताने के लिए जमकर लताड़ा है, जिससे फैंस के बीच कन्फ्यूजन और निराशा फैल गई। हालांकि, कई यूजर्स डांसिंग डीवा को उनके हिट गानों पर परफॉर्म करते देखने आए थे, लेकिन शो एक चैट शो जैसा निकला जिसमें बहुत कम और रुक-रुक कर परफॉर्मेंस हुईं।

कॉन्सर्ट में धक-धक गर्ल की हुई घनघोर बेईज्जती

सोशल मीडिया पर यूजर ने अपने इंस्टाग्राम फीड पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें माधुरी 1995 की फिल्म याराना के गाने 'मेरा पिया घर आया' पर डांस कर रही हैं। यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'कितनी घटिया रात थी… और इसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं?'

ऑर्गनाइजर्स का मजाक उड़ाते हुए, एक यूजर ने लिखा, 'सभी लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओंटारियो में ऑर्गनाइजर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। मैंने अभी उनसे फोन पर बात की और ये 'गलतबयानी' के तहत आता है। किसी भी बिजनेस या व्यक्ति के लिए खुद को या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को गलत तरीके से पेश करना गैरकानूनी है।' इसके साथ ही दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, 'ये अब तक का सबसे बेकार शो था, ये सिर्फ चैट करेंगी और हर गाने पर 2 सेकंड के लिए डांस करेंगी।'

खूबसूरत एक्ट्रेस और इंसान

साथ ही, प्रमोटर्स ने इसे बहुत खराब तरीके से ऑर्गनाइज किया। बहुत से लोग चले गए और रिफंड के लिए चिल्ला रहे थे। इस पर फैंस का कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक खूबसूरत एक्ट्रेस और इंसान हैं, शो में गए हर किसी को ये मानना ​​पड़ेगा कि ये बहुत खराब तरीके से ऑर्गनाइज किया गया था।

हालांकि, देर से पहुंचने पर माधुरी ने माफी मांगी। इसके बाद एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुझे खुशी है कि आपको देखने का मौका मिला, लेकिन मैं रात 11:05 बजे चला गया क्योंकि अगले दिन मेरा काम था। मुझे सच में नहीं पता कि ये ऑर्गनाइजर्स थे या उन्होंने खुद 10 बजे आने का फैसला किया। मेरे टिकट पर शुरू होने का समय 7:30 PM लिखा था और किसी प्री-शो का कोई जिक्र नहीं था।

मुझे कुछ गाने और डांस के साथ एक चैट शो की उम्मीद थी। ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है।' दरअसल, अभी तक माधुरी दीक्षित या उनकी टीम ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब वर्क फ्रंट की बात करें तो, माधुरी दीक्षित आखिरी बार 2024 में 'भूल भुलैया 3' में विद्या बालन और कार्तिक आर्यन के साथ नजर आई थीं।

ये भी पढ़ें

कौन है ये एक्ट्रेस, जिसने महज 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर की पूरी शूटिंग, मिला ये अवॉर्ड
बॉलीवुड
कौन है ये एक्ट्रेस, जिसने महज 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर की पूरी शूटिंग, मिला ये अवॉर्ड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

04 Nov 2025 04:19 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘अब तक का सबसे बेकार शो…’ 3 घंटे लेट पहुंची कॉन्सर्ट में धक-धक गर्ल हुई, घनघोर बेईज्जती

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विराट कोहली की ‘बेवफा’ वाली रील पर अनुष्का ने किया रिएक्ट, 28 मिलियन लोगों ने किया लाइक

Virat Kohli and Anushka Sharma
बॉलीवुड

2 घंटा 49 मिनट की ये फिल्म क्या एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से OTT पर तोड़ पाएगी कांतारा का रिकॉर्ड?

2 घंटा 49 मिनट की इस फिल्म में एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से क्या OTT पर तोड़ पाएगा कांतारा का रिकॉर्ड
बॉलीवुड

इस बीमारी से ग्रसित हैं बॉलीवुड के एक्टर्स, करते हैं ये काम…, चेतन भगत का बड़ा खुलासा

Chetan Bhagat
बॉलीवुड

Zubeen Garg की हुई हत्या! सिंगर की मौत के 46 दिन बाद असम CM का बड़ा खुलासा

Zubeen Garg Murdered
बॉलीवुड

कौन है ये एक्ट्रेस, जिसने महज 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर की पूरी शूटिंग, मिला ये अवॉर्ड

कौन है ये एक्ट्रेस, जिसने महज 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर की पूरी शूटिंग, मिला ये अवॉर्ड
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.