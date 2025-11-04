कौन है ये एक्ट्रेस, जिसने महज 6 महीने की बेटी को गोद में लेकर की पूरी शूटिंग, मिला ये अवॉर्ड

दरअसल, शमला हमजा ने 'फेमिनिची फातिमा' की शूटिंग उस समय की जब उनकी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन उन्होंने अपने मां होने की जिम्मेदारी को कभी बोझ नहीं बनने दिया और खुद उन्होंने बताया कि शूट के दौरान बच्ची को संभालना चुनौती भरा था। हालांकि, निर्देशक फाजिल मुहम्मद और पूरी टीम ने उन्हें पूरा समय और साथ भी दिया। इस रोल ने उन्हें केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान दिलाया है। साथ ही उनकी एक्टिंग इतनी गहराई और इमोशन से भरी हुई थी कि फैंस उन्हें सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि अपने आसपास भी महसूस करने लगे है।