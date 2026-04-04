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LPG सिलेंडर पर नई गाइडलाइन: कोई भी ID कार्ड लाओ, 5 किलो सिलेंडर ले जाओ

5 Kg FTL Cylinder Rules: पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बीच सरकार ने कहा कि 5 किलो LPG सिलेंडर बिना एड्रेस प्रूफ के वैलिड ID दिखाने पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल रहे हैं।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 04, 2026

lpg 5kg cylinder

LPG Cylinder No Address Proof

New Guidelines on LPG Cylinder: अमेरिका-इजरायल और ईरान में बीच जारी जंग से दुनिया भर में एलपीजी गैस और तेल की कमी का संकट छाया हुआ है। भारत में भी LPG सिलेंडर सप्लाई चरमरा गई है। कई राज्यों से एलपीजी संकट की खबर सामने आ रही है। हालंकि केंद्र सरकार ने इन खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा है कि देश में एलपीजी गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। बीच सरकार ने शनिवार को 5 किलो एलपीजी सिलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि 5 किलो LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध हैं और इन्हें पते के सबूत की जरूरत के बिना, बस एक वैध ID दिखाकर खरीदा जा सकता है।

बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा गैस सिलेंडर

सरकार ने कहा कि वह ईंधन और ऊर्जा की सप्लाई की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। भले ही पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि 5 Kg FTL सिलेंडर आस-पास के LPG डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी वैध ID सबूत दिखाकर खरीदा जा सकता है। पते के सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है।

प्रवासी मजदूरों की मौज

अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच को बेहतर बनाना है, खासकर प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए जिनके पास स्थानीय पते के दस्तावेज नहीं हो सकते हैं। 23 मार्च से अब तक, ऐसे लगभग 5.7 लाख सिलेंडर बेचे जा चुके हैं, जिनमें से हाल ही में एक ही दिन में 71,000 से ज़्यादा यूनिट बेची गईं।

पेट्रोल-डीजल या LPG की कोई कमी नहीं

मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई कमी नहीं है और नागरिकों से घबराकर खरीदारी न करने का आग्रह किया। मंत्रालय ने कहा कि सभी खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और पूरे देश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, भले ही अफवाहों के कारण कुछ पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ की खबरें आई हों।

घरेलू LPG उत्पादन बढ़ाया

सप्लाई में स्थिरता बनाए रखने के लिए, सरकार ने घरेलू LPG उत्पादन बढ़ाया है, यह सुनिश्चित किया है कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चलें, और घरों, अस्पतालों और जरूरी सेवाओं के लिए ईंधन की सप्लाई को प्राथमिकता दी है। साथ ही, मांग से जुड़े कई उपाय भी शुरू किए गए हैं, जिनमें LPG बुकिंग चक्र को बढ़ाना और PNG, केरोसिन और बिजली से खाना पकाने जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना शामिल है।

जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई

मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वे घरेलू और कमर्शियल, दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए नए PNG कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करें। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी है। हाल ही में 3,700 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए और दोषी LPG डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें उनके लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।

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Updated on:

04 Apr 2026 06:30 pm

Published on:

04 Apr 2026 06:17 pm

Hindi News / National News / LPG सिलेंडर पर नई गाइडलाइन: कोई भी ID कार्ड लाओ, 5 किलो सिलेंडर ले जाओ

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