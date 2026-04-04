जंग के बीच मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक! 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम, जानें किसको मिलेगा फायदा

Government Credit Scheme: अमेरिका-इजरायल और ईरान की लड़ाई से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस जंग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। संकट से उभरने के लिए भारत सरकार व्यवसायों को समर्थन देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना पर काम कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित योजना का उद्देश्य तरलता सुनिश्चित करना, उद्योगों को स्थिर करना और तेल की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितता के आर्थिक प्रभाव को कम करना है।