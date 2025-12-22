Aadhaar Card खो गया या नंबर भूल गए? मिनटों में ऐसे निकालें अपना आधार, जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन पूरी प्रक्रिया

ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड
Duplicate Aadhaar Card: आधार कार्ड आज हर भारतीय की जरूरत बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर जगह आधार की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आधार कार्ड खो जाए या 12 अंकों का नंबर भूल जाएं तो परेशानी हो जाती है। अच्छी खबर यह है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने खोए या भूले हुए आधार नंबर (UID) या एनरोलमेंट आईडी (EID) को रिट्रीव करने की आसान सुविधा उपलब्ध कराई है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है, और ज्यादातर मामलों में मिनटों में पूरी हो जाती है।
अगर आपका आधार कार्ड फिजिकल रूप से खो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप ई-आधार डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं। अगर नंबर याद है तो UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड करें। नंबर भूल गए हैं तो पहले उसे रिट्रीव करें। UIDAI की सुविधाओं से बिना नया आधार बनवाए पुराना नंबर ही वापस पाया जा सकता है।
अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आधार से लिंक है, तो यह सबसे आसान और मुफ्त तरीका है:
अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध हैं:
विकल्प 1: आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाएं
विकल्प 2: UIDAI हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें
UIDAI हमेशा सलाह देता है कि आधार नंबर को सुरक्षित रखें और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर शेयर न करें। ई-आधार डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट कर इस्तेमाल करें, यह वैध दस्तावेज माना जाता है। अगर मोबाइल नंबर बदल गया है तो पहले उसे अपडेट करवाएं। ये सुविधाएं नागरिकों को बिना किसी परेशानी के आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई हैं।
