Aadhaar Card खो गया या नंबर भूल गए? मिनटों में ऐसे निकालें अपना आधार, जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन पूरी प्रक्रिया

Duplicate Aadhaar Card: आधार कार्ड आज हर भारतीय की जरूरत बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर जगह आधार की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आधार कार्ड खो जाए या 12 अंकों का नंबर भूल जाएं तो परेशानी हो जाती है। अच्छी खबर यह है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने खोए या भूले हुए आधार नंबर (UID) या एनरोलमेंट आईडी (EID) को रिट्रीव करने की आसान सुविधा उपलब्ध कराई है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है, और ज्यादातर मामलों में मिनटों में पूरी हो जाती है।