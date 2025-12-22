22 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

Aadhaar Card खो गया या नंबर भूल गए? मिनटों में ऐसे निकालें अपना आधार, जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन पूरी प्रक्रिया

How to get lost aadhaar card: अगर आपका आधार कार्ड फिजिकल रूप से खो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप ई-आधार डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 22, 2025

Aadhaar card

ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड

Duplicate Aadhaar Card: आधार कार्ड आज हर भारतीय की जरूरत बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर जगह आधार की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आधार कार्ड खो जाए या 12 अंकों का नंबर भूल जाएं तो परेशानी हो जाती है। अच्छी खबर यह है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने खोए या भूले हुए आधार नंबर (UID) या एनरोलमेंट आईडी (EID) को रिट्रीव करने की आसान सुविधा उपलब्ध कराई है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है, और ज्यादातर मामलों में मिनटों में पूरी हो जाती है।

आधार खोने पर क्या करें?

अगर आपका आधार कार्ड फिजिकल रूप से खो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप ई-आधार डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं। अगर नंबर याद है तो UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड करें। नंबर भूल गए हैं तो पहले उसे रिट्रीव करें। UIDAI की सुविधाओं से बिना नया आधार बनवाए पुराना नंबर ही वापस पाया जा सकता है।

ऑनलाइन तरीके से आधार नंबर रिट्रीव करें

अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आधार से लिंक है, तो यह सबसे आसान और मुफ्त तरीका है:

  • UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।
  • 'Retrieve Lost or Forgotten EID/UID' ऑप्शन चुनें।
  • UID या EID में से जो रिट्रीव करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करें।
  • अपना पूरा नाम (आधार में दर्ज अनुसार), रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और कैप्चा कोड भरें।
  • 'Send OTP' पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर OTP आएगा।
  • OTP एंटर कर वेरिफाई करें।
  • सफल होने पर आपका आधार नंबर या EID SMS के जरिए मोबाइल पर भेज दिया जाएगा।
  • यह पूरी प्रक्रिया मुफ्त है और कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है।

ऑफलाइन तरीके से आधार रिट्रीव करें

अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध हैं:

विकल्प 1: आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाएं

  • नजदीकी अधिकृत आधार सेंटर या अपडेट सेंटर खोजें।
  • अपना नाम, लिंग, जिला, पिन कोड आदि डेमोग्राफिक डिटेल्स दें।
  • बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) करवाएं।
  • डेटा मैच होने पर ऑपरेटर आपको ई-आधार की प्रिंट कॉपी देगा।
  • शुल्क: 30 रुपये।

विकल्प 2: UIDAI हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें

  • हेल्पलाइन नंबर 1947 डायल करें।
  • रिप्रेजेंटेटिव को अपनी डेमोग्राफिक डिटेल्स बताएं।
  • जानकारी मैच होने पर EID या आधार नंबर प्राप्त करें।
  • IVRS के जरिए भी EID, जन्मतिथि और पिन कोड कन्फर्म कर नंबर पता करें।
  • यह सर्विस पूरी तरह मुफ्त है।

महत्वपूर्ण सलाह

UIDAI हमेशा सलाह देता है कि आधार नंबर को सुरक्षित रखें और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर शेयर न करें। ई-आधार डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट कर इस्तेमाल करें, यह वैध दस्तावेज माना जाता है। अगर मोबाइल नंबर बदल गया है तो पहले उसे अपडेट करवाएं। ये सुविधाएं नागरिकों को बिना किसी परेशानी के आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई हैं।

Hindi News / National News / Aadhaar Card खो गया या नंबर भूल गए? मिनटों में ऐसे निकालें अपना आधार, जानें ऑनलाइन-ऑफलाइन पूरी प्रक्रिया

