ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर कितना जुर्माना? जानिए रिन्यूअल नियम और पेनल्टी

लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस दौरान बिना किसी जुर्माने के रिन्यू कराया जा सकता है। 30 दिनों के बाद लेट फीस लगती है। अधिकांश राज्यों में 5 साल तक लेट रिन्यूअल संभव है, लेकिन उसके बाद लाइसेंस रद्द हो सकता है और नया टेस्ट देना पड़ सकता है। प्राइवेट DL आमतौर पर 20 साल या 50 साल की उम्र तक वैलिड रहता है (जो पहले हो), जबकि कमर्शियल DL हर 3-5 साल में रिन्यू होता है।