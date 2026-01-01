‘उसकी आंखें अभी भी नम हैं’: जानें संजय राउत ने सुनेत्रा पवार की बड़ी भूमिका पर क्यों उठाए सवाल

अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता नरहरी झिरवाल ने कहा कि जनता की भावना है कि ‘वहिनी’ (सुनेत्रा) को मुख्यधारा में लाया जाए। झिरवाल ने बताया कि यात्रा के दौरान कई लोगों ने यही सुझाव दिया। एनसीपी के कुछ विधायकों ने सुनेत्रा से मुलाकात कर डिप्टी सीएम या पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग रखी है। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने भी उनके घर जाकर चर्चा की। सुनेत्रा राज्यसभा सांसद हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में बारामती से हार गई थीं, जबकि अजित पवार बारामती के विधायक थे।