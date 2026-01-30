सुनेत्रा पवार ही बनेंगी डिप्टी सीएम, NCP के कद्दावर नेता ने कर दिया ऐलान; बताया इस दिन लेंगी शपथ

आपको बता दें कि बुधवार की सुबह अजित पवार का विमान क्रैश हो गया था। वीटी-एसएसके लेयरजेट 45 बिजनेस जेट में अजीत पवार अपने निजी सुरक्षा अधिकारी विधित जाधव, पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर, फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक और केबिन क्रू सदस्य पिंकी माली सहित चार अन्य लोगों के साथ बारामती जा रहे थे। लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस त्रासदी में उन सभी की मौत हो गई।