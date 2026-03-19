ADR Report: केरल के 70 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले, आधे से ज्यादा करोड़पति

दरअसल, रिपोर्ट में 132 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि 92 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले जांचे गए हैं। इनमें से 33 विधायक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराध शामिल हैं। दो विधायकों पर धारा 302 (हत्या) के तहत मामले दर्ज हैं, जबकि तीन पर धारा 307 (हत्या का प्रयास) के आरोप हैं। तीन विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले भी घोषित किए हैं, जिनमें एक मामला बलात्कार से संबंधित है।