Kerala Assembly Election 2026: BJP ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे और कहां से दिया टिकट

Kerala Election 2026: केरल विधानसभा चुनाव का बिगल बच चुका है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सरगर्मियां तेज हो गई है। इसको लेकर भाजपा ने भी तैयारियां तेज कर दी गई है। ऐसे में भाजपा (BJP) ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले सोमवार को भाजपा ने पहली लिस्ट में जारी की थी, जिसमें 47 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। इस तरह भाजपा ने अब तक कुल 89 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं।