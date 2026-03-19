ईरान युद्ध पर भारत सरकार की चुप्पी पर शशि थरूर का बड़ा बयान – ‘सरेंडर नहीं, ज़िम्मेदार शासन’

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) की वजह से मिडिल ईस्ट में तबाही मच चुकी है और जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। इस युद्ध की वजह से ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ 2,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और देश के कई बड़े सैन्य ठिकानों, मंत्रालयों और तेल-गैस ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। भारत सरकार (Indian Government) ने अभी तक ईरान युद्ध का खुलकर विरोध नहीं किया है। ऐसे में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत कई कांग्रेस (Congress) नेता जमकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस के एक सांसद ने सरकार के समर्थन किया है।