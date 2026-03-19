तमिलनाडु में एक करोड़ से ज़्यादा युवाओं को साधने में जुटी बीजेपी

2024 के लोकसभा चुनाव में एआइएडीएमके से गठबंधन टूट जाने पर अकेले लड़ने वाली बीजेपी 18.28% वोट हासिल करने में सफल रही। बीजेपी को 79 लाख से ज़्यादा वोट मिले। इससे पूर्व 2021 के विधानसभा चुनाव में कुल 234 सीटों में से सत्ताधारी डीएमके गठबंधन को 159 सीटें तो भाजपा-एआइएडीएमके को 75 सीटें मिलीं थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा और एआइएडीएमके का वोट शेयर मिला दें दो 41.33% वोट होता है, जबकि सत्ताधारी डीएमके नेतृत्व इंडिया गठबंधन सिर्फ 5% अधिक 46.97% वोट हासिल कर सभी 39 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहा था। रणनीतिकारों का मानना है कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों दलों ने मिलकर लड़ा होता तो 12 सीटों पर संभावनाएं बन सकती थीं। एआइएडीएमके को 23% और भाजपा को 18% वोट मिले थे।