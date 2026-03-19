Pre Wedding शूट का ऐसा नजारा, देखकर उड़ जाएंगे होश, देखें अनोखा वायरल Video

पहले भी सोशल मीडिया पर कई ऐसे प्री-वेडिंग शूट वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें जोड़े ने अपनी क्रिएटिविटी और ह्यूमर को अलग-अलग और कभी-कभी चौंकाने वाले अंदाज में पेश किया है। कुछ वीडियो में दूल्हा-दुल्हन खुले मैदान में हवा में झूलते नजर आए, तो कुछ में पानी, फूलों या रंगों के साथ असामान्य पोज़ बनाकर शूट किया गया। ये वीडियो अक्सर पहली नजर में मजाकिया या अजीब लगते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा सिर्फ़ अलग और यादगार तरीके से शादी का जश्न दिखाना होता है। सोशल मीडिया यूजर्स इन अनोखे शॉट्स को देखकर हैरान भी होते हैं और हंसते भी हैं, जिससे ऐसे वीडियो तेजी से वायरल हो जाते हैं।