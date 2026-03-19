असम में BJP ने जारी की पहली लिस्ट, प्रद्युत को भी मिला टिकट; जानें किस सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम हिमंत सरमा

असम में बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट (IANS)
Assam Assembly Election 2026: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 (Assam Assembly Election 2026) के लिए अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची (List) जारी कर दी है। इस सूची में राज्य की 88 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम शामिल है। सूची को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने की।
लिस्ट में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) का नाम शामिल है। वे जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो वर्तमान में उनका निर्वाचन क्षेत्र होने के साथ-साथ भाजपा का गढ़ भी माना जाता है।
वरिष्ठ मंत्री चंद्रमोहन पाटोवारी को तिहू से चुनावी मैदान में उतारा गया है। राज्य की वित्त मंत्री अजंता नीगौ को उनके पुराने क्षेत्र गोलाघाट से चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया है।
आपको बता दें कि प्रद्युत बोरदोलोई ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और नागांव लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया है।
भाजपा ने डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, डिगबोई, डूम डूमा, मार्गेरिटा जैसी सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं: .
पार्टी ने रंगिया, नलबाड़ी, बहरामपुर, सामागुरी, नागांव जैसी सीटों पर भी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।
भाजपा ने आदिवासी और आरक्षित वर्गों की सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे समुदायों तक अपनी पकड़ मजबूत करने का संकेत मिलता है। इनमें शामिल हैं-
पहली सूची में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का मिश्रण देखा जा सकता है। भाजपा का लक्ष्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी आधार को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ बढ़ाना है। भाजपा ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अधिक उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, क्योंकि पार्टी अपनी उच्च-दांव चुनाव रणनीति को अंतिम रूप दे रही है।
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