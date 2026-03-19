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असम में BJP ने जारी की पहली लिस्ट, प्रद्युत को भी मिला टिकट; जानें किस सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम हिमंत सरमा

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। CM हिमंत जालुकबारी से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस से आए प्रद्युत दिसपुर से चुनाव लड़ेंगे।

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गुवाहाटी

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Devika Chatraj

Mar 19, 2026

असम में बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट (IANS)

Assam Assembly Election 2026: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 (Assam Assembly Election 2026) के लिए अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची (List) जारी कर दी है। इस सूची में राज्य की 88 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम शामिल है। सूची को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने की।

CM हिमंत बिस्वा सरमा जालुकबारी से

लिस्ट में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) का नाम शामिल है। वे जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो वर्तमान में उनका निर्वाचन क्षेत्र होने के साथ-साथ भाजपा का गढ़ भी माना जाता है।

वरिष्ठ नेताओं की रणनीतिक उतार-चढ़ाव

वरिष्ठ मंत्री चंद्रमोहन पाटोवारी को तिहू से चुनावी मैदान में उतारा गया है। राज्य की वित्त मंत्री अजंता नीगौ को उनके पुराने क्षेत्र गोलाघाट से चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया है।

शहरी केंद्रों में भाजपा की मजबूत पकड़

  • दिसपुर – प्रद्युत बोरदोलोई
  • न्यू गुवाहाटी – दीप्लु रंजन शर्मा
  • गुवाहाटी सेंट्रल – विजय कुमार गुप्ता

आपको बता दें कि प्रद्युत बोरदोलोई ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और नागांव लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया है।

अपर असम के गढ़ों में उम्मीदवार

भाजपा ने डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, डिगबोई, डूम डूमा, मार्गेरिटा जैसी सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं: .

  • मार्गेरिटा – भास्कर शर्मा
  • डिब्रूगढ़ – प्रसंता फुकन
  • डिगबोई – सुरेन फुकन

मध्य और निचले असम में विस्तार

पार्टी ने रंगिया, नलबाड़ी, बहरामपुर, सामागुरी, नागांव जैसी सीटों पर भी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

  • बहरामपुर – जीतू गोस्वामी
  • नागांव-बतदरबा – रूपक शर्मा

जनजातीय और आरक्षित सीट

भाजपा ने आदिवासी और आरक्षित वर्गों की सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे समुदायों तक अपनी पकड़ मजबूत करने का संकेत मिलता है। इनमें शामिल हैं-

  • बोको-चायगांव (ST)
  • टामुलपुर (ST)
  • धमाजी (ST)
  • माजुली (ST)
  • बोकाजन (ST)
  • दिपू (ST)

देखें लिस्ट

अनुभव और नए चेहरों का संतुलन

पहली सूची में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का मिश्रण देखा जा सकता है। भाजपा का लक्ष्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी आधार को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ बढ़ाना है। भाजपा ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अधिक उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, क्योंकि पार्टी अपनी उच्च-दांव चुनाव रणनीति को अंतिम रूप दे रही है।

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संबंधित विषय:

असम विधानसभा चुनाव

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

19 Mar 2026 12:59 pm

Published on:

19 Mar 2026 12:10 pm

Hindi News / National News / असम में BJP ने जारी की पहली लिस्ट, प्रद्युत को भी मिला टिकट; जानें किस सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम हिमंत सरमा

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