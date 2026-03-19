असम में BJP ने जारी की पहली लिस्ट, प्रद्युत को भी मिला टिकट; जानें किस सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम हिमंत सरमा

Assam Assembly Election 2026: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 (Assam Assembly Election 2026) के लिए अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची (List) जारी कर दी है। इस सूची में राज्य की 88 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम शामिल है। सूची को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने की।