नीतीश कुमार ने जताया शोक, इंदौर हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि

मध्य प्रदेश में हादसा इंदौर शहर में 18 मार्च 2026 की सुबह हुआ, जिसमें बृजेश्वरी एनेक्स (या बंगाली चौराहे के पास) इलाके के एक तीन मंजिला मकान में इलेक्ट्रिक कार (टाटा पंच) की चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यह आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखे कई गैस सिलेंडर फट गए, जिससे पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया। डिजिटल लॉक के खराब होने से कई लोग अंदर फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। इस भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 8 लोग (जिनमें गर्भवती महिला, बच्चा और रिश्तेदार शामिल थे) जिंदा जलकर मारे गए, जबकि कुछ अन्य घायल हुए। यह घटना पूरे शहर में शोक की लहर ले आई।