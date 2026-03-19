नीतीश कुमार ने जताया शोक, इंदौर हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि

CM नीतीश कुमार (ANI)
मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई एक बेहद दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। बुधवार की सुबह करीब 4 बजे ग्रेटर बृजेश्वरी कॉलोनी (या बंगाली चौराहे के निकट) में एक तीन मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। इनमें से 6 लोग बिहार के किशनगंज जिले के निवासी थे, जो इंदौर में एक रिश्तेदार के कैंसर इलाज या पारिवारिक कार्यक्रम के लिए आए हुए थे।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसे का कारण घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की चार्जिंग के दौरान हुआ शॉर्ट सर्किट था। चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट होने से कार में आग लग गई, जो तेजी से मकान में फैल गई। घर में रखे कई गैस सिलेंडरों के फटने से आग और भयावह हो गई। इलेक्ट्रॉनिक लॉक और तेजी से फैलती आग के कारण कई लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिससे जानें गईं। मृतकों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, जिसमें एक गर्भवती महिला भी थी।
इस घटना पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इसे अत्यंत दुखद करार देते हुए कहा कि यह हादसा बेहद पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक को 2-2 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का तत्काल निर्देश दिया है। साथ ही, उन्होंने नई दिल्ली में स्थित बिहार के स्थानिक आयुक्त को निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके गाँव तक सुरक्षित पहुंचाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
किशनगंज जिले में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई है। एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत ने पूरे क्षेत्र को मातम में डाल दिया है। प्रशासन मृतकों के शवों को उनके घर पहुंचाने और परिवारों को सहायता प्रदान करने में जुटा हुआ है। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि तकनीकी प्रगति के साथ सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कितना जरूरी है।
मध्य प्रदेश में हादसा इंदौर शहर में 18 मार्च 2026 की सुबह हुआ, जिसमें बृजेश्वरी एनेक्स (या बंगाली चौराहे के पास) इलाके के एक तीन मंजिला मकान में इलेक्ट्रिक कार (टाटा पंच) की चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यह आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखे कई गैस सिलेंडर फट गए, जिससे पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया। डिजिटल लॉक के खराब होने से कई लोग अंदर फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। इस भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 8 लोग (जिनमें गर्भवती महिला, बच्चा और रिश्तेदार शामिल थे) जिंदा जलकर मारे गए, जबकि कुछ अन्य घायल हुए। यह घटना पूरे शहर में शोक की लहर ले आई।
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