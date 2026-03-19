प्री-मानसून पकड़ेगा रफ्तार: अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) ने जब से देश में दस्तक दी है, मौसम का मिज़ाज बदल गया है। मानसून के लिए 2025 एक बेहतरीन साल रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। देश के कई राज्यों में तो मानसून 2025 सीज़न में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई। मानसून 2025 सीज़न के बाद भी देश के कई राज्यों में 2026 में भी बारिश का दौर जारी है। अब देश में प्री-मानसून रफ्तार पकड़ेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 5 दिन कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।