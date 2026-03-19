19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हम है इसलिए सुरक्षित है नहीं तो एक समुदाय आपका…’, जब सभा में ममता ने मुसलमानों से कही ये बात

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए मुस्लिम फैक्टर चुनावी रणनीति का सबसे मजबूत आधार रहा है। राज्य की आबादी में मुस्लिम लगभग 27-30% हैं, जो करीब 100-120 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Mar 19, 2026

West Bengal Assembly Elections 2026, Mamata Banerjee Muslim statement, TMC vs BJP Bengal elections,

बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा (Photo-IANS)

West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी एक बार फिर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

जब ममता ने मुसलमानों को लेकर कही ये बात

विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा किए गए SIR को लेकर जमकर विवाद हुआ। SIR को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। बनर्जी ने SIR के विरोध में सड़क पर भी प्रदर्शन किए। 

इस दौरान SIR की एक विरोध सभा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने मुसलमानों को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं। अगर हम किसी दिन न रहे, तो एक सेकंड लगेगा जब एक समुदाय इकट्ठा होकर आएगा और आपको घेर लेगा। फिर एक सेकंड में 12 बजा देगा, यानी खत्म कर देगा। अगर आपको इससे बचना है, तो बीजेपी के इस दुष्प्रचार में गलती मत करना। 

बयान के बाद हुआ विवाद

सीएम ममता बनर्जी का बयान वायरल होने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया और इसे खुली धमकी तक बता दिया। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी और अन्य ने कहा कि ममता डराकर वोट मांग रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कई यूजर्स ने इसे ‘खुलेआम चेतावनी’ बताया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के बिना मुस्लिम समुदाय हिंदुओं को निशाना बना सकता है।

TMC के लिए मुसलमान फैक्टर

दरअसल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए मुस्लिम फैक्टर चुनावी रणनीति का सबसे मजबूत आधार रहा है। राज्य की आबादी में मुस्लिम लगभग 27-30% हैं, जो करीब 100-120 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं। मुस्लिम बहुल वाली विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी का वर्चस्व रहा है। 

2021 विधानसभा चुनाव में 85 मुस्लिम-प्रभावित सीटों में से TMC ने 75 जीतीं थी, जबकि BJP को महज 5 मिलीं। 112 मुस्लिम-प्रभावित सीटों में TMC को 106 मिलीं, जिससे पार्टी को कुल बहुमत के लिए बाकी हिंदू-बहुल सीटों पर कम दबाव पड़ता है। 2024 लोकसभा में भी मुस्लिम वोटों का 73-83% TMC के साथ रहा, जो 2019 से 13% अधिक था।

2026 के लिए सजाई फील्डिंग

सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पूरी तरह से फील्डिंग सजा दी है। ममता बनर्जी को पता है कि यदि सत्ता पर काबिज होना है तो मुस्लिम बहुल सीटों को हर हाल में जीतना होगा। इसलिए ममता ने गणित लगाया है कि 75 सीटें मुस्लिम वोट बैंक पर पक्की करो और फिर 75 सीटें महिलाओं के दम पर जीत हासिल करो। 

ममता के सामने क्या है चुनौती?

इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनौती मिल सकती है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। उन्होंने चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी है। ऐसे में इन सीटों पर ममता को हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनौती मिल सकती है। साथ ही ममता को वोटों के बिखराव का भी डर है। 

ये भी पढ़ें

Bengal Election: बंगाल में बीजेपी ने अपनाई दिल्ली वाली रणनीति, क्या ममता को मिलेगी चुनौती
राष्ट्रीय
West Bengal Assembly Election 2026, BJP vs TMC in Bengal, Mamata Banerjee leadership, Narendra Modi Bengal strategy,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

19 Mar 2026 01:44 pm

Published on:

19 Mar 2026 01:43 pm

Hindi News / National News / ‘हम है इसलिए सुरक्षित है नहीं तो एक समुदाय आपका…’, जब सभा में ममता ने मुसलमानों से कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Tamil Nadu polls: विजय थलपति की पार्टी को लगा झटका, रंजना नचियार ने DMK का दामन थामा

Former TVK leader Ranjana Nachiyaar meets Tamil Nadu CM MK Stalin after joining DMK
राष्ट्रीय

प्री-मानसून पकड़ेगा रफ्तार: अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

Heavy rain alert issued by IMD
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार ने जताया शोक, इंदौर हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय

Assam Polls: पिता भाजपा में हुए शामिल, बेटे का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार

Assam polls: Father Pradyut Bordoloi joins BJP, son Prateek Bordoloi withdraws candidature from Congress
राष्ट्रीय

केरल चुनाव से पहले अंदरुनी दरार के चलते यह बड़े नेता छोड़ सकते है कांग्रेस का साथ

K. Sudhakaran
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.