‘हम है इसलिए सुरक्षित है नहीं तो एक समुदाय आपका…’, जब सभा में ममता ने मुसलमानों से कही ये बात

West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी एक बार फिर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।