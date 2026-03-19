केरल चुनाव से पहले अंदरुनी दरार के चलते यह बड़े नेता छोड़ सकते है कांग्रेस का साथ

केरल में कांग्रेस के भीतर लंबे समय से नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं। सुधाकरन पहले केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। इसके बावजूद टिकट को लेकर अनिश्चितता ने उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी नेताओं और समर्थकों से चर्चा कर भविष्य की रणनीति तैयार की है। इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी पहले से ही राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है।