19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केरल चुनाव से पहले अंदरुनी दरार के चलते यह बड़े नेता छोड़ सकते है कांग्रेस का साथ

केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. सुधाकरन ने टिकट विवाद के बाद पार्टी से अलग होने का संकेत दिया है। वे स्वतंत्र चुनाव लड़ सकते हैं या नई पार्टी बना सकते हैं, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Mar 19, 2026

K. Sudhakaran

कांग्रेस नेता के. सुधाकरन (फोटो- एएनआई)

केरल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से सक्रिय कांग्रेस नेता के. सुधाकरन राज्य की राजनीति में एक मजबूत चेहरा रहे हैं। अब खबर है कि उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला कर लिया है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, के. सुधाकरन ने पार्टी हाईकमान से विधानसभा टिकट को लेकर कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसी कारण उन्होंने अलग रास्ता अपनाने का संकेत दिया है और जल्द ही अपने अगले कदम की घोषणा कर सकते हैं।

केरल कांग्रेस में लंबे समय से नेतृत्व को लेकर विवाद

केरल में कांग्रेस के भीतर लंबे समय से नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं। सुधाकरन पहले केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। इसके बावजूद टिकट को लेकर अनिश्चितता ने उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी नेताओं और समर्थकों से चर्चा कर भविष्य की रणनीति तैयार की है। इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी पहले से ही राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ सकते है चुनाव

सुधाकरन के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे कन्नूर विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा, यह भी संभावना जताई जा रही है कि वे एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने कथित तौर पर अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों को फोन कर स्थिति से अवगत कराया और विदाई का संकेत भी दिया। यह कदम उनके कांग्रेस से अलग होने के फैसले को और मजबूत करता है।

राज्य की राजनीति में आ सकता है बड़ा बदलाव

सुधाकरन का कांग्रेस से अलग होना राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। वे कन्नूर क्षेत्र में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और उनकी लोकप्रियता चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, जबकि अन्य पार्टियां इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। खासकर वाम दलों और क्षेत्रीय दलों के लिए यह अवसर बन सकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Mar 2026 12:55 pm

Published on:

19 Mar 2026 12:51 pm

Hindi News / National News / केरल चुनाव से पहले अंदरुनी दरार के चलते यह बड़े नेता छोड़ सकते है कांग्रेस का साथ

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘हम है इसलिए सुरक्षित है नहीं तो एक समुदाय आपका…’, जब सभा में ममता ने मुसलमानों से कही ये बात

West Bengal Assembly Elections 2026, Mamata Banerjee Muslim statement, TMC vs BJP Bengal elections,
राष्ट्रीय

प्री-मानसून पकड़ेगा रफ्तार: अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

Heavy rain alert issued by IMD
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार ने जताया शोक, इंदौर हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय

Assam Polls: पिता भाजपा में हुए शामिल, बेटे का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार

Assam polls: Father Pradyut Bordoloi joins BJP, son Prateek Bordoloi withdraws candidature from Congress
राष्ट्रीय

असम में BJP ने जारी की पहली लिस्ट, प्रद्युत को भी मिला टिकट; जानें किस सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम हिमंत सरमा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.