Assam Polls: पिता भाजपा में हुए शामिल, बेटे का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के आदर्शों में उनका विश्वास 'अटल' है। वे पार्टी के विकास और मार्गेरिटा की उन्नति के लिए नेतृत्व द्वारा सौंपी गई किसी भी भूमिका में काम करना जारी रखेंगे। प्रतीक बोरदोलोई ने वर्षों से उन पर दिखाए गए भरोसे और प्रोत्साहन के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया और कम उम्र से ही कांग्रेस के साथ अपने लंबे जुड़ाव का उल्लेख किया। इस कदम से मार्गेरिटा में राजनीतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि चुनावी दौड़ में अब पार्टियां अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार करेंगी।