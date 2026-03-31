‘ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलो वरना…’, US के डिफेंस सेक्रेटरी का खुलमखुल्ला वार्निंग

बता दें होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की रुकावट का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही बढ़ी है और हालात पर नजर रखी जा रही है। हालांकि यह चेतावनी साफ संकेत देती है कि आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं।