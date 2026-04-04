SI Bharti 2021 News: SI भर्ती 2021 मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- भर्ती रद्द ही रहेगी

इस भर्ती प्रक्रिया में एक के बाद एक पेपरलीक के आरोप सामने आने लगे। इसके बाद पूरे मामले की जांच SOG को सौंपी गई और RPSC सदस्य रामूराम राईका और बाबूलाल कटरा गिरफ्तार हुए। एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को पेपरलीक, धांधली और भारी अनियमितत्ताओं के चलते भर्ती को रद्द कर दिया था। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी खंडपीठ गए और खंडपीठ ने 8 सितंबर 2025 को एकलपीठ के फैसले पर रोक लगाई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए खंडपीठ को 3 महीने में फैसला देने को कहा। अब 4 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने भर्ती रद्द कर दी है।