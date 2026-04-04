KVS Admission 2026: 8 और 9 अप्रैल को जारी होगी मेरिट लिस्ट, इसके बाद भी रहेगा मौका, जानें पूरा शेड्यूल

KVS Admission 2026 : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब छात्रों और अभिभावकों की नजर रिजल्ट डेट पर टिकी है। 2026-27 सत्र (KVS Admission Update 2026-27) के लिए बालवाटिका और क्लास 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से 2 अप्रैल तक हुए थे। अब एडमिशन प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच चुकी है, जहां प्रोविजनल लिस्ट जारी होने से लेकर फाइनल एडमिशन तक की पूरी टाइमलाइन तय कर दी गई है। इस बार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और चरणबद्ध बनाया गया है।