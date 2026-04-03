6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

NCERT Deemed University Status: अब सिर्फ किताबें नहीं, डिग्री भी देगा एनसीईआरटी, जानिए क्या बदलेगा?

NCERT Deemed University Status: एनसीईआरटी अब यूनिवर्सिटी की तरह कोर्स और रिसर्च करेगा, शिक्षा व्यवस्था में आएगा बड़ा बदलाव

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nikhil Parmar

Apr 03, 2026

NCERT Deemed University Status

NCERT Deemed University Status Image Source: ChatGpt

NCERT Deemed University Status: देश के स्कूलों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण संस्था NCERT (एनसीईआरटी) को अब एक बड़ा दर्जा मिल गया है। एनसीईआरटी को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। यह स्टेटस मिलने के बाद एनसीईआरटी का काम सिर्फ किताबें तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एनसीईआरटी अब उच्च शिक्षा में भी अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाएगा।

शिक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को एक अधिसूचना जारी करके इसकी जानकारी दी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) एक्ट, 1956 की धारा 3 के तहत एनसीईआरटी को 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' घोषित किया है।

NCERT New Role India: अब क्या बदल जाएगा

ये नया दर्जा मिलने के बाद एनसीईआरटी अब डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी जैसे कोर्स शुरू कर सकेगा। इसकी साथ ही एनसीईआरटी रिसर्च और नए तरह के अकादमिक प्रोग्राम भी चला पाएगा। एनसीईआरटी को मिला यह नया दर्जा शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे जहां एक तरफ नए अवसर खुलेंगे, वहीं दूसरी तरफ संस्थान की भूमिका और जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी।

UGC Rules NCERT: किन नियमों के तहत काम करेगा

एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल करने के बाद अब एनसीईआरटी पूरी तरीके से यूजीसी के नियमों के दायरे में आ जाएगी। यानी जो भी कोर्स या प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, वे यूजीसी के तय किए गए मानकों के अनुसार ही होंगे। इसके अलावा जैसे बाकि संस्थाओ को ऑफ-कैंपस सेंटर या नए संस्थान खोलने के लिए यूजीसी की गाइडलाइन का पालन करना होता है वैसे ही अब एनसीईआरटी भी इन नियमों के दायरे में आकर ही काम कर पाएगी। नई व्यवस्था के तहत एनसीईआरटी को अब राष्ट्रीय रैंकिंग में हिस्सा लेना होगा और NAAC जैसे संस्थानों से मान्यता भी लेनी होगी। साथ ही अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) जैसे सिस्टम को भी लागू करना अनिवार्य होगा। इससे यह संस्थान पूरी तरह उच्च शिक्षा के ढांचे में शामिल हो जाएगा।

NCERT Courses And Research: छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या मायने

इस फैसले का सीधा असर शिक्षक शिक्षा और रिसर्च पर पड़ेगा। अब एनसीईआरटी अपने स्तर पर नए कोर्स डिजाइन कर सकेगा, जिससे शिक्षकों की ट्रेनिंग और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकेगा। साथ ही यह संस्थान रिसर्च आधारित शिक्षा को बढ़ावा देगा। इस फैसले के तहत एनसीईआरटी के छह प्रमुख संस्थानों को भी शामिल किया गया है। इनमें अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ भोपाल स्थित केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भी शामिल हैं।

NCERT Controversy Autonomy: क्यों उठे सवाल

हालांकि इस फैसले को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी। कुछ शिक्षकों का मानना था कि यूजीसी के तहत आने से एनसीईआरटी की स्वतंत्रता कम हो सकती है। उनका तर्क था कि इससे संस्थान की पहचान एक स्वतंत्र शैक्षिक निकाय के रूप में कमजोर पड़ सकती है। लेकिन सरकार का मानना है कि इससे संस्थान और मजबूत होगा।

ये भी पढ़ें

RBI Assistant Admit Card 2026 जारी, परीक्षा के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स की लिस्ट
शिक्षा
RBI Assistant Admit Card 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Apr 2026 12:49 pm

Hindi News / Education News / NCERT Deemed University Status: अब सिर्फ किताबें नहीं, डिग्री भी देगा एनसीईआरटी, जानिए क्या बदलेगा?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

शराब के नशे में SI की परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी, बाहर निकाला 

अलवर

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा: दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा, नकल की सूचना देने पर 1 लाख का इनाम

अलवर

Rajsamand: CBSE की 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा में खेल! परीक्षा के नाम पर निजी स्कूल मांग रहे 3 महीने की फीस

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पत्रिका फाइल फोटो
राजसमंद

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा: सुरक्षा के कड़े इंतजाम, देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिली एंट्री 

अलवर

SI Bharti 2021 News: SI भर्ती 2021 मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- भर्ती रद्द ही रहेगी

SI Recruitment 2021 to be Cancelled – High Court Division Bench Upholds Single Bench Decision
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.