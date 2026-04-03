RBI Assistant Admit Card 2026 जारी, परीक्षा के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स की लिस्ट

RBI Assistant Admit Card 2026 Out: भारतीय रिजर्व बैंक की असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बैंक ने प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थियों के बीच हलचल तेज हो गई है। जिन लोगों ने इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।