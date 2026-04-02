पीएम श्री स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मनाया जश्न

मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान (फोटो - पत्रिका)
सकट कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को सफलता का उत्सव मनाया गया, जहाँ कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय ने इस वर्ष कला, विज्ञान और कृषि संकाय में न केवल शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम हासिल किया, बल्कि कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर समूचे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है।
समारोह के दौरान उन 36 छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए हैं। विद्यालय प्रशासन की ओर से इन होनहारों का माल्यार्पण कर, साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूरा विद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और मेधावी छात्र अपने माता-पिता के साथ अपनी सफलता पर प्रफुल्लित नजर आए।
विशेष उपलब्धियों की श्रेणी में कला संकाय की सपना कुमारी सैनी ने 92.80 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, वहीं रवीना सैनी ने 90.80 प्रतिशत, रचना सैनी ने 88.6 प्रतिशत और संतोष प्रजापत ने 87.60 प्रतिशत अंक हासिल किये। विज्ञान संकाय में भी छात्राओं का दबदबा रहा, जहाँ रेखा सैनी ने 90 प्रतिशत अंक पाकर टॉप किया और शिवानी सैनी ने 89.20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। कृषि संकाय में पायल कुमारी मीणा ने 85.60 प्रतिशत अंकों के साथ सफलता हासिल की।
इन सभी टॉपर विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए अतिथियों की ओर से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य पूरण चंद मीना ने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन और अभिभावकों के निरंतर सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों का यह उत्कृष्ट परिणाम इस बात का प्रमाण है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है।
समारोह के समापन पर प्रधानाचार्य ने ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उनका प्रवेश राजकीय विद्यालयों में कराएं, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं और अनुभवी शिक्षक उपलब्ध हैं। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन व्याख्याता श्रीकृष्ण मीना द्वारा किया गया और विद्यालय स्टाफ के सहयोग से यह आयोजन संपन्न हुआ। इस सम्मान समारोह ने न केवल सफल छात्रों का मान बढ़ाया, बल्कि आगामी सत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया।
इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि फूल चंद सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य पूरण चंद मीना ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कमल जैन, मुरारी लाल जैमन और गोपी किशन कोली ने शिरकत कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।
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