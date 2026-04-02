पीएम श्री स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मनाया जश्न

समारोह के समापन पर प्रधानाचार्य ने ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उनका प्रवेश राजकीय विद्यालयों में कराएं, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं और अनुभवी शिक्षक उपलब्ध हैं। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन व्याख्याता श्रीकृष्ण मीना द्वारा किया गया और विद्यालय स्टाफ के सहयोग से यह आयोजन संपन्न हुआ। इस सम्मान समारोह ने न केवल सफल छात्रों का मान बढ़ाया, बल्कि आगामी सत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया।