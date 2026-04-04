Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली से उत्तराखंड का सफर अब केवल ढाई घंटे में पूरा होगा, जानिए कैसे हुआ यह कमाल

यह नया एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होता है और सीधे देहरादून जाकर समाप्त होता है। इस बीच यह उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे बागपत, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को कवर करता है। इसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। वर्तमान में इसे छह लेन का बनाया गया है, जिसे भविष्य में ट्रैफिक बढ़ने पर आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। बागपत के पास इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा गया है, जिससे हरियाणा और पंजाब की तरफ जाने वाले यात्रियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा।